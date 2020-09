D’Onofrio rompió el silencio: los dos titulares de River con posibilidades de venta, la coincidencia con Boca y la charla con Juanfer Quintero que justificó su salida

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River (REUTERS/Jorge Adorno)

Rodolfo D’Onofrio rompió el silencio y habló de todos los temas del mundo River. Desde los dos jugadores titulares en el equipo de Marcelo Gallardo con “posibilidades de venta” al exterior, a la “coincidencia” con Boca a la hora de entablar discusiones sobre el fútbol argentino.

El presidente de River también contó qué fue lo que le dijo Juanfer Quintero a él y al Muñeco que “justificó” su venta a China y anticipó que la venta se efectuará en las próximas horas. A continuación, las principales frases del dirigente en diálogo con Closs Continental, por AM 590.

El futuro de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta:

“Son posibilidades de venta. Martínez Quarta tiene a sus hijos fanáticos de River, pero es su carrera. Nunca retendría a un jugador cuando cree que está para dar el paso al exterior. Y en ese momento, él estaba y en valores que podían ser importantes para River. Todos los jugadores que estuvieron en River en el último tiempo eran los hinchas número uno de los partidos que jugaban, hemos logrado una pertenencia tan grande que se sienten parte. Y muchos expresan su deseo de volver sabiendo que es imposible. Los chicos que están acá, con justa razón, quieren hacer diferencia para tener una vida mejor”.

La coincidencia con Boca frente a la AFA:

“River opina que tendría que haber descensos (en el campeonato argentino). Ahora, si la mayoría cree que no, si lo tenemos que aceptar, lo aceptamos. Pero creo que estamos yendo en un camino inverso. Necesitamos prestigiar nuestro campeonato, una vez fuimos a 30 y nos costó volver a 24. No vayamos a ese camino de vuelta. Respeto a la mayoría que piensa lo contrario, no voy a a armar un debate porque me voy a parecer a los políticos que critico. Esta misma idea la tenemos con Boca, tenemos coincidencia con respecto a las problemáticas del fútbol argentino. Que River y Boca piensen igual puede hacer que el fútbol argentino vaya a donde tiene que ir. Yo me conformaba con los 22 equipos a los que íbamos a llegar”.

La venta de Juanfer Quintero al Shenzhen de China:

“Creo que Juanfer habló con Marcelo (Gallardo) y sintió que debía dar un paso a otro lado, privilegiando una diferencia económica enorme. Quintero puede ir a Europa o a Estados Unidos, eligió ir a China porque hay una diferencia económica que se justifica. Está en Colombia por un tema de VISA y ya falta poco para que se cierre la operación con Shenzhen. Creo que en los próximos días va a pasar eso. Cuando un jugador cree que su camino está en otro lugar del mundo, Gallardo lo deja que siga para adelante”.

La vuelta del fútbol argentino:

“Me parece que, tomando medidas, el campeonato ya está para volver. Todos sabemos que debemos tomar prevenciones y si cumplimos podemos tener una vida más normal que la de esta etapa. Creo que el fútbol, si el ministro de Salud lo ve, con la prueba de la Libertadores, ya está para los amistosos, y para que después de Bolivia-Argentina (mediados de octubre), empiece el campeonato, con las medidas de prevención. Tenemos recomendaciones y River las cumple estrictamente. Pero puede haber contagios, nos pasó con Casco”.

La pandemia y el valor del dólar en Argentina:

“Es imposible que un jugador que hoy mira el valor del dólar se quede en Argentina. ¿Cómo se hace? La cuarentena me agarró en mi casa y sigo en ella. Por eso no viajo con el equipo. La pandemia nos trastocó todo y hoy en el club tenemos un 40 por ciento menos de ingresos. Ahora todo cambió en cuanto a los valores. Yo le había dicho a Marcelo Gallardo a principios de año que con la venta de un jugador íbamos a tener todo solucionado este año. pero todo cambió. De todas formas tampoco voy a retener jamás a un jugador o privarlo de hacer su diferencia económica”.

La cuestión económica de River:

“En el club vamos solucionando los problemas. Hemos hablado con los jugadores y les estamos pagando lo que corresponde. Con respecto a los clubes, también conversamos para ir pagándoles a los que les debemos por algún pase. River tiene un activo muy grande y los jugadores me dicen que ratifican que cumplimos".

La remodelación del estadio Monumental:

“La idea es terminarlo para febrero. Vamos a tener el mejor campo de juego de Sudamérica, imitando a los 2 ó 3 más importantes de Europa. Por ejemplo similar al del mundial de Rusia, el de Moscú (Luzhniki Stadium). Es la misma empresa. Era una obra muy difícil de hacer más adelante, pero Marcelo va a tener el campo de juego que él quiere, ya que fue una iniciativa en común con él. Ésta era una de las cosas que había que hacer. Y cuando se juegue la Copa América el año próximo la selección argentina va a tener un campo de primer nivel".

SEGUÍ LEYENDO:

Se conocieron detalles de la patada de Ángel Romero que fracturó al juvenil Herrera en San Lorenzo: quiénes tuvieron acceso al video de la discordia

El show de Ruggeri: enojo por un saludo de Lionel Messi, desopilante consejo a Andrada y el recuerdo de su patada “para quebrar” a Chilavert

River adelantó el viaje a Perú para el partido ante Binacional por la Copa Libertadores