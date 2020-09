El show de Ruggeri: enojo por un saludo de Lionel Messi, desopilante consejo a Andrada y el recuerdo de su patada “para quebrar” a Chilavert

90 minutos de fútbol tuvo su estreno en la pantalla de ESPN

Como no podía ser de otra manera, Oscar Ruggeri dio la nota en la reapertura de 90 minutos de fútbol por ESPN. El popular programa de todos los mediodías tuvo su estreno por la nueva señal de cable deportivo y su presencia no pasó desapercibida. El Cabezón brindó un verdadero show que causó mucha repercusión en las redes sociales.

Primero porque el ex férreo defensor de la selección argentina apareció con un particular tapaboca: la imagen que lució fue la de un payado maldito. La sorpresa fue tal que varios de sus compañeros no quisieron perderse el momento y lo retrataron con una selfie, como ocurrió con Cholo Sottile.

En otro momento del programa, Oscar Ruggeri se burló del conductor, Sebastián Vignolo, porque recibió saludos por el estreno. Nunca se imaginó que uno de los mensajes hacia el Pollo iba a ser ni más ni menos que de Lionel Messi. “Hola Pollo, te mando un muy grande en esta nueva etapa... Sos el uno así que vas a seguir haciéndolo igual de bien... Te mando un abrazo grande, chau amigo”. Así fue su reacción al ver que La Pulga saludó a Vignolo.

Sin embargo, el momento más risueño fue durante la entrevista a Esteban Andrada. El Cabezón le dio un desopilante consejo al arquero de Boca, a quien le pidió que haga la cola en el banco. “¿Estás pagando los impuestos? Bien! Hay que hacer la cola, sos Andrada”.

Ruggeri le pidió que sacara provecho de los privilegios de la profesión por ser reconocido porque cuando ya no lo sea lo va a sufrir. “Acostumbrate, hay que hacer cola y esperar que te atiendan porque cuando dejás de jugar al fútbol estos privilegios que tenés hoy por ser arquero de Boca lo perdés cuando dejás de jugar. En cambio te acostumbras desde ahora y no lo sentís”.

La sorpresa fue cuando Andrada le confirmó que esperaba para ir a pagar las cuentas y que luego de seis meses guardado, cuando salió nadie lo reconoció. Además, afirmó que todavía no está salvado económicamente.

Por último, un tema sensible en relación a la dura lesión que sufrió Andrés Herrera de San Lorenzo. En los últimos días, la polémica se instaló por la supuesta intención de Ángel Romero de querer lastimar al juvenil, quien finalmente sufrió una fractura. “Yo fui una sola vez a romper: a Chilavert. Fue la primera vez en 20 años que me pasó una cosa así, no me pasó con ningún otro jugador. Nunca lesioné a nadie, nunca tuvieron que llevárselo en camilla. ¿Culpa? No no, nada, cero”, recordó el Cabezón fiel a su estilo.

Y agregó: “Lo quería agarrar. Porque hay códigos en el fútbol, nosotros tenemos códigos. Si yo tengo que marcar a Seba (Domínguez, nuevo compañero suyo) le puedo hablar, hacer algo pero no lo voy a ir a escupir a la cara. Le puedo decir cualquier cosa que por ahí pregunto, porque si me viene este animal y me cabecea le voy a tener que hablar y decirle algo para poderlo marcar. Pero ir a escupir a un tipo a la cara, no. Eso no se hace”.

Lejos de mostrar arrepentimiento, Ruggeri cerró: “Por eso me enojé y lo quise ir a quebrar, yo lo tendría que haber agarrado. Los chicos no tienen que escuchar ni hacer eso, pero tampoco se deben hacer las cosas que hizo él (Chilavert). Yo no tenía nada que ver, no estaba haciendo nada, a mí me vinieron y me escupieron la cara”.

