Una de las revelaciones de primera división confirmó que lo llamaron de River

(Reuters)

Alex Vigo, una de las revelaciones de primera división confirmó que hubo un interés concreto del Millonario por contratarlo. “Lo llamaron a mi representante, después me lo comunicaron. Me llenó de alegría y nunca pensé que un técnico como Gallardo me quiera para River”, reconoció el defensor de Colón de Santa Fe.

En diálogo con Crack Deportivo, el jugador de 21 años y una de las grandes promesas del fútbol argentino y a quien apuntaron como el posible reemplazante de Gonzalo Montiel (West Ham, Bayer Leverkusen y Valencia lo tentaron), igualmente afirmó que se encuentra enfocado en su presente en el Sabalero.

(Fotobaires)

“Mi cabeza está en Colón, tengo contrato hasta el 2023 y solamente pienso entrenar, jugar, hacerlo de la mejor manera. Después lo que se rumorea intento no darle bola, quiero disfrutar mi presente. No volví a hablar con mi representante y por eso solo pienso en Colón. Si alguien me quiere, me sentaré a hablar primero con el presidente del club (José Vignatti) y después veremos”, afirmó.

Y agregó: “Hasta que no hable con mis representantes y ellos no me digan nada yo pienso en Colón. Si pasa me sentaré a hablar con el presidente y ver qué es lo mejor para los dos”. Sin embargo, no ocultó su alegría por el interés que mostró Marcelo Gallardo. “Me dio alegría, nunca lo pensé, que un gran técnico como él me quiera y que River me quiera. Me puse muy contento, le dije a mi mamá: ‘el sacrificio tiene recompensa”.

Alex Vigo disputa la pelota ante el colombiano Yimmi Chara del Atlético Mineiro (Photo by Douglas Magno / AFP)

En otro orden, Alex Vigo mostró su felicidad por el retorno a los entrenamientos: “Estoy muy contento porque pudimos volver a entrenar y ver a los chicos, que hacía mucho no los veía. Hasta hace unas semanas era solo por Zoom nomás”. Aunque reconoció: “Es un poco raro todo, porque no podemos trabajar todos juntos. Lo importante es que se volvió y nos estamos preparando para lo que venga. Hay algo de temor (por el coronavirus), más que nada la familia. A mí el test me dio negativo, pero uno se preocupa por los afectos más que nada. Sobre todo mi vieja que es persona de riesgo”.

Antes de despedirse, el joven futbolista de 21 años destacó el rol de la familia en su carrera. “Son ellos los que me apoyan en todo lo que hago. Es una gran alegría el cumplir el sueño de jugar profesionalmente y llegar a una final de un torneo de una copa internacional como la Sudamericana. Ellos son fundamentales en mi crecimiento, no solo como jugador sino como persona”.

(FotoBaires)

“Recién ahora tomo dimensión de lo que me pasa, ya que después de un comienzo muy complicado, donde no tenía ni para tomarme ni un colectivo, ahora puedo ayudar y eso me hace sentir bien y orgulloso. Me propuse luchar todos los días. Presión es tener que llevar comida a casa cuando la cosa está complicada”, concluyó.

Alex Vigo suma 32 partidos oficiales en Colón de Santa Fe, contando Superliga, copas nacionales y la Copa Sudamericana pasada. Su debut fue el 28 de enero de 2019, con el uruguayo Julio Comesaña como DT, con victoria de Colón por 2 a 0 ante Argentinos.

SEGUÍ LEYENDO:

Procesaron por abuso sexual agravado a un entrenador de vóley de River: el club le exigió la renuncia

Centro de Banega y gol de Ocampos: la fórmula argentina que le dio la clasificación al Sevilla en la Europa League

La oferta que River le rechazó al Atlético Mineiro de Sampaoli por Pratto

Quiénes son y cómo juegan las 4 jóvenes apuestas de Marcelo Gallardo en River