Crimen y Justicia

Entradera, persecución, tiroteo y muerte en La Matanza: un delincuente fue abatido por la Policía tras robar una casa

Ocurrió durante la madrugada de este lunes en la localidad de San Justo. Kevin Igor Espinosa (26), el asaltante fallecido, resultó herido de bala durante un enfrentamiento con efectivos policiales. Uno de sus cómplices terminó detenido

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Diptych: Persona boca abajo en el suelo a la izquierda. A la derecha, dos autos chocados, uno blanco Fiat y uno oscuro Peugeot, con cinta policial y escombros en la calle
Entradera, persecución y muerte en La Matanza: un delincuente fue abatido por la Policía tras robar una casa

Un delincuente de 26 años fue abatido y otro quedó detenido después de una entradera que derivó en un enfrentamiento armado con la policía en la localidad de San Justo, partido bonaerense de La Matanza. El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, luego de una persecución que involucró dos vehículos y la intervención de personal del Comando de Patrullas Centro de la Policía Bonaerense.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que la secuencia comenzó cuando efectivos realizaban una recorrida de rutina por las calles Hilario Almeira y Alfredo Zinny, en Isidro Casanova. Allí, los agentes identificaron un Volkswagen Gol Trend con tres ocupantes en actitud sospechosa.

Al notar la presencia policial, los sospechosos huyeron y la Policía activó un operativo cerrojo. La persecución se extendió por más de cinco kilómetros, hasta Perú y La Rioja, San Justo, donde los asaltantes descendieron e intentaron escapar a pie.

Coche Peugeot gris oscuro severamente dañado en la parte delantera, con capó arrugado y parachoques desprendido, en una calle con cinta policial
El Peugeot 307 en el que los delincuentes chocaron durante su intento de fuga.

En medio de su intento de fuga, abordaron un Peugeot 207 y, tras una colisión a pocos metros, los agentes detuvieron a uno de los sospechosos, identificado como Joel Alexis Zalewski (24).

Sin embargo, sus dos cómplices continuaron la fuga en dirección al cruce de las calles Lezica y Pedriel, donde se produjo un enfrentamiento armado con uno de los uniformados.

Durante el tiroteo, Kevin Igor Espinosa (26), uno de los sospechosos, recibió un impacto de bala en el glúteo derecho y debió ser trasladado al hospital Ballestrini.

Finalmente, Espinosa falleció en el centro de salud como consecuencia de la herida de bala, mientras que el oficial resultó ileso. En tanto, un tercer sospechoso armado logró escapar de la Policía y se perdió en el barrio La Palito.

La investigación a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, titular de la UFI de Homicidios departamental, determinó que, momentos antes, los involucrados habían ingresado a robar a la casa de una vecina de 46 años, en la calle Pasteur al 4300. Tras ser recuperados en la escena del tiroteo, la víctima reconoció las pertenencias sustraídas, entre ellas dos computadoras y dinero en efectivo.

Diversos objetos, incluyendo billetes, joyas, cosméticos, dos laptops negras, un smartphone y cigarrillos, desparramados sobre el suelo
La Policía recuperó las pertenencias sustraídas a la víctima de la entradera.

Por su parte, el Volkswagen Gol Trend utilizado al comienzo de la huida tenía pedido de secuestro activo desde el pasado viernes requerido por la comisaría de González Catán.

El fiscal Arribas dispuso preservar la escena y la intervención de la Policía Federal Argentina para las pericias. Hasta el momento, no se adoptaron medidas procesales respecto al efectivo policial involucrado, quien, según el investigador, actuó en defensa propia.

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