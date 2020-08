La oferta que River le rechazó al Atlético Mineiro de Sampaoli por Pratto

River rechazó una oferta por Lucas Pratto. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

La pandemia del coronavirus causó un fuerte impacto económico en todo el mundo del fútbol, pero sobretodo en los clubes sudamericanos, que normalmente manejan un presupuesto menor a los europeos. Esto generó que las tasaciones de los jugadores baje a la hora de negociar en este mercado de pases o incluso que los equipos acepten una cifra menor a la pretendida con la intención de hacer caja en medio de la crisis. Sin embargo, en River no dudaron en rechazar la oferta que les llegó por Lucas Pratto por parte de Atlético Mineiro ya que la misma fue insuficiente.

Este lunes fue el último día del libro de pases brasileño y a última hora desde el elenco galo decidieron hacer un ofrecimiento formal para quedarse con la ficha del delantero de 32 años. La misma fue de 3.750.000 dólares (3 millones limpios), por lo que el elenco de Núñez la desestimó por completo.

Claro que los medios del país carioca especularon con que el equipo dirigido por Jorge Sampaoli se quiso aprovechar de la situación. Por un lado, por el poco tiempo de negociación que tendrían debido a la fecha tope del mercado; y por el otro, por la necesidad que tiene River de vender debido al pasivo que acarrea. Claro que desde el Monumental ni lo pensaron ya que el monto fue bastante menor al que le había abonado en su momento al San Pablo por el Oso (el pase más caro en la historia de la institución) o incluso muy alejada de los USD 30 millones que estipula su cláusula de rescisión. Además, en caso de negociar con un equipo brasileño, La Banda debería abonarle un cargo de dos millones de dólares al equipo paulista por un arreglo previamente acordado. Algo inviable.

El Atlético Mineiro de Sampaoli ofertó 3,75 millones de dólares por Pratto en el último día del mercado de pases de Brasil EFE/Yuri Edmundo/Archivo

Si bien Pratto no tuvo el rodaje deseado en esta última temporada, él mismo reconoció que su intención era quedarse en el plantel de Marcelo Gallardo y pelear por un puesto en la delantera titular. Fue así que el futbolista surgido de Vélez llevó a cabo un entrenamiento especial durante la cuarentena para ponerse en óptimas condiciones desde lo físico y así ganar terreno en la consideración del DT cuando este lunes iniciaron los entrenamientos en conjunto tras haberse aprobado el protocolo del fútbol argentino.

Otro de los factores que seguramente injirieron en la respuesta negativa del Millonario fue la salida de Ignacio Scocco, quien no decidió renovar y pasó a Newell’s. Esto, sumado a la decisión de no incorporar refuerzos en este mercado, habrían pesado en la decisión de no vender a Pratto, quien tiene contrato hasta 2022.

Por otro lado, en donde sí parece haber deseos de negociar es por la oferta que llegó al club por Juan Fernando Quintero. Luego de hacerse público que el Shenzhen FC de China acercó un monto de 7 millones de dólares limpios por el colombiano, desde el entorno del jugador de 27 años deslizaron que los chinos podrían mejorar el ofrecimiento y llegar a un acuerdo con River.

Seguí leyendo:

La foto de Frank Fabra en su vuelta a los entrenamientos que se hizo viral y generó debate

Maradona se hizo el test del coronavirus con la intención de unirse a los entrenamientos de Gimnasia

Ariel Suárez, el remero al que le hicieron un acta por entrenar a pesar de la cuarentena: “Volví al agua y tuve esa sensación de libertad”