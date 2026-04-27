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Guiso de lentejas y una confirmación inesperada: el irónico mensaje de Marcelo Tinelli sobre su vida privada

El presentador respondió a las críticas y aprovechó para compartir un guiño hacia Rossana Almeyda, con quien estaría comenzando un romance

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En medio de un fin de semana marcado por el furor de Franco Colapinto, Marcelo Tinelli mostró cómo preparaba un guiso de lentejas a partir de una receta familiar (Instagram)

El universo mediático argentino vivió un domingo de emociones cruzadas: mientras Franco Colapinto hacía historia en el barrio porteño de Palermo con la exhibición de Fórmula 1, Marcelo Tinelli se transformaba en tendencia en redes sociales. En esta ocasión fue por su respuesta ante las bromas que lo compararon con el piloto del momento, mientras él respondió con ironía a rumores de su vida privada.

Todo comenzó cuando Marcelo compartió un video cocinando un guiso de lentejas. En su mensaje, el conductor fue duro contra las críticas, pero apeló al humor irónico que lo caracteriza. “Cociné un guiso de lentejas para este primer día frío del año, para la mujer que no blanqueo por el reality: @rossana_almeyda_, para mi amigo Fede Hoppe que eché en forma desconsiderada, y para mi hijo. Es un homenaje al recuerdo de mi mamá, que hacía este mismo guiso durante 4 horas hace muchos años. Los quiero. Buen domingo”, escribió, sumando así un nuevo capítulo a su costumbre de compartir recetas, y además blanquear el presunto romance que habría comenzado con Rossana Almeyda.

Pero esto no fue todo. Una usuaria de X hizo un comentario que despertó la inmediata respuesta del conductor. “Tinelli, celoso del protagonismo de Franco Colapinto este domingo, salió a robarle protagonismo pateando el tablero y blanqueó a su nuevo amor, a su estilo...”, opinó una mujer sobre el video de Marcelo. Entonces él no dudó en contestar de manera contundente.

Lejos de quedarse callado, Tinelli recogió el guante con humor y salió a responder desde su cuenta. Citando el comentario que lo tildaba de “celoso de Colapinto”, escribió: “Jajajajaja ¿‘Celoso de Colapinto’???? ¿Qué dice señora?? Jajaja. Lo amo a Colapinto. Y lo que hizo hoy es de un GRANDE. Orgullo argentino FRANCO COLAPINTO. Y también el capo de @AIRBAGOficial. Pato Sardelli la descosió con el himno. Un domingo de gloria para todos los argentinos”. El mensaje, lejos de avivar la polémica, se sumó al clima festivo y de orgullo nacional que generó la jornada automovilística.

Captura de pantalla de un tweet de Marcelo Tinelli y una respuesta de usuario, con un video incrustado mostrando una persona cocinando en una olla
Marcelo Tinelli responde a la "rivalidad" con Franco Colapinto y, según otro usuario, aprovecha para blanquear su nueva relación con una imagen cocinando (X)

Pero la historia no terminó ahí, ya que todo comenzó a partir del clip del conductor. En el mismo, Tinelli sumó a su mensaje una mezcla de humor, nostalgia y un guiño a la actualidad personal.

La publicación, que rápidamente superó las 140.000 vistas, fue replicada por varias cuentas y hasta por la propia cuenta de SQP, programa que conduce Yanina Latorre, que lo tildó de “irónico”. Tinelli no dudó en responder con su estilo. “Te amo Yani. Pensé que decías irónico jaja. Espero el asado y yo les preparo un guiso en casa”, le escribió a la conductora, sumando humor y cordialidad a la conversación virtual.

Una olla grande con vapor sobre una estufa de gas, con una mano levantando la tapa; flores decorativas en el fondo borroso
Marcelo le respondió a la cuenta de SQP, el ciclo que conduce Yanina Latorre, ante los comentarios por su clip cocinando y blanqueando a su nueva pareja (X)

En medio de los rumores sobre su vida sentimental y las menciones a Rossana, el conductor aprovechó para blanquear su relación y enviar un mensaje de cariño a su ¿novia?, a su familia y a sus amigos. El guiso de lentejas, un clásico de las cocinas argentinas y una receta heredada de su madre, fue el símbolo elegido para unir pasado y presente, amor y tradición.

Así, entre autos de Fórmula 1, himnos rockeros, guisos y comentarios en las redes sociales, Marcelo Tinelli volvió a demostrar por qué es uno de los nombres infaltables en la conversación nacional. Con humor, autenticidad y una mirada puesta en el orgullo argentino, dejó en claro que las comparaciones no lo afectan y que, cuando la ocasión lo amerita, sabe sumarse a la fiesta y celebrar los logros de los demás. Porque, como él mismo escribió ante sus seguidores, fue “un domingo de gloria para todos los argentinos”.

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