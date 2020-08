Quiénes son y cómo juegan las 4 jóvenes apuestas de Marcelo Gallardo en River

Lucas Beltrán, Federico Girotti, Augusto Aguirre y Franco Petroli, cuatro juveniles que Marcelo Gallardo seguirá de cerca

Debido a la atípica situación que vive el mundo a raíz de la pandemia del coronavirus y a que los mercados de pases en Europa están prácticamente detenidos y sin movimientos rutilantes, las principales “caras nuevas” en el River Camp serán algunas de las jóvenes apuestas de Marcelo Gallardo.

Desde la llegada del Muñeco al Millonario se vivió un importante recambio dentro de las inferiores del club de Núñez. Una de las metas que se trazaron, según reconoció Gabriel Rodríguez, histórico descubridor de talentos de la institución, es que para diciembre de 2021 la mitad del plantel de Primera esté conformado por jugadores surgidos de la cantera.

Tras hacer debutar a jugadores como Emanuel Mammana (hoy en el fútbol de Rusia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, entre otros, el Muñeco decidió sumar a algunos jóvenes para estos primeros días de entrenamientos en Ezeiza.

A Elias López, Franco Paredes (que ya venían sumando prácticas junto al primer equipo aunque sin demasiado rodaje en Primera), Benjamín Rollheiser (una lesión lo alejó un tiempo de las canchas), Julián Álvarez y Cristian Ferreira (estos dos últimos con mucha más participación y ya instalados dentro del grupo) se agregaron Lucas Beltrán, Federico Girotti, Augusto Aguirre y Franco Petroli.

Lucas Beltrán (delantero):

Lucas Beltrán, uno de los jovenes delanteros que luchará por un lugar en River

“Me gusta vivir del gol. No me genera presión para nada. Para ser delantero de River tenés que hacer goles. No hay ningún tipo de excusas”, así se describió el propio delantero en una entrevista al sitio oficial del club hace unos años.

El punta nacido el 29 de marzo del 2001 en Córdoba tuvo su bautismo en la máxima categoría del fútbol argentino en la victoria por 3 a 1 ante Gimnasia el 3 de diciembre de 2018 (ingresó a falta de 9 minutos). Luego sumó algunos minutos contra Defensa y Tigre y fue titular contra Patronato. En la actual temporada aún no participó; aunque sí estuvo en dos ocasiones sentado en el banco de suplentes: en la derrota ante Liga de Quito en Ecuador y en la victoria ante Gimnasia en La Plata.

Lucas Beltrán, un goleador que tiene habilidad para jugar de espaldas al arco

El delantero de 19 años es un gran finalizador, cubre bien la pelota y gracias a su técnica puede jugar de espaldas al arco. Cuenta con un amplio repertorio a la hora de definir.

Federico Girotti (delantero):

Federico Girotti ya debutó en el primer equipo y lo quiso contratar el Torino de Italia (REUTERS/Daniel Tapia)

Este goleador de 1,89 metros, que combina potencia y calidad, ya despertó el interés en Europa. Luego que lo vieran cazatalentos del Torino, el club Italiano acercó una oferta cercana a los 3.750.000 euros por el joven, pero desde Núñez decidieron rechazar el ofrecimiento.

Aunque solamente disputó dos partidos con el primer equipo (en la derrota por 3 a 1 ante Patronato la temporada pasada y en la caída contra Liga de Quito en Ecuador) el atacante de 21 años está muy bien valorado y hace sólo unos días firmó un contrato hasta diciembre de 2022 con una cláusula de salida que ronda los 20 millones de euros.

Así juega Federico Girotti, promesa de River

Girotti, que tiene como hobby la aviación, modificó su juego en el último tiempo. A su potencia goleadora le sumó movilidad y velocidad, lo que lo ayudó a marcar 14 goles en 12 presentaciones en inferiores la pasada temporada.

Augusto Aguirre (defensor):

Augusto Aguirre, un polifuncional defensor que asoma como variante para Marcelo Gallardo

“Soy muy fuerte en la marca y tengo buena técnica para salir jugando. Me gusta romper líneas y pasar al ataque. También puedo jugar de lateral por la derecha. Ya lo hice muchas veces en Reserva”, así se define este polifuncional defensor nacido en Corrientes el 2 de agosto de 1999.

Pese a su 1.85 y su forma aguerrida de jugar, su buen pie y versatilidad también le permiten correrse a la banda derecha y ser una doble opción para el Muñeco ante una eventual venta de Lucas Martínez Quarta (en el radar del Betis) o Gonzalo Montiel (en la órbita del West Ham). Antes de llegar al Millonario a inicios del 2015, el Lagarto jugaba de 9 en Boca Unidos de Corrientes.

Así juega Augusto Aguirre (@augustoaguirre2)

Augusto Aguirre tuvo su debut el 29 de noviembre de 2017, en la derrota por 4 a 0 ante Talleres en Córdoba (lo hizo como marcador de punta derecho). Tiene vínculo con el Millonario hasta el 31 de diciembre de 2022.

Franco Petroli (arquero):

Franco Petroli tuvo un amplio recorrido por Selecciones juveniles de Argentina

El oriundo de Avellaneda, Santa Fe, se convirtió en el quinto arquero del plantel profesional, detrás de Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Ezequiel Centurión. En marzo extendió su vínculo con la institución hasta el 30 de junio de 2022.

El nacido el 11 de junio de 1998 (22 años y 1.81 de estatura) ya realizó pretemporadas con el primer equipo y tuvo una largo recorrido en selecciones juveniles, al formar parte de los combinados albicelestes en Mundiales Sub 17 y Sub 20. Juega en River desde infantiles

Así entrena Franco Petroli (@francopetroli)

Hasta el momento no pudo debutar ni estar en el banco de suplentes en un partido oficial; aunque sí fue uno de los relevos cuando River venció 1-0 a Boca en Mar del Plata el 21 de enero de 2018.

