Daniel Osvaldo reapareció en sus redes en medios de rumores de retiro y anunció un video de su banda

El anuncio de Daniel Osvaldo

Luego de ponerse a las órdenes del flamante entrenador de Banfield, Javier Sanguinetti, durante la primera semana de la vuelta a los entrenamientos vía Zoom iniciado el mes de julio, todo indicaba que Daniel Osvaldo iba a renovar su vínculo con la institución del Sur del Gran Buenos Aires y así continuar con su deseo de volver al fútbol profesional que comenzó a principios de este 2020 particular.

Si bien el delantero de 34 años consiguió volver a pisar el césped de un campo de juego -lo hizo ante River en el Monumental y después frente a Aldosivi-, algunas lesiones y la suspensión de la temporada por la pandemia del coronavirus se interpusieron en la puesta a punto del jugador y su deseo de ganar continuidad en el Taladro.

Sin embargo, Dani Stone sorprendió a propios y extraños al acusar motivos personales y ausentarse durante dos semanas a las reuniones virtuales junto a sus compañeros y el cuerpo técnico. Tampoco atendió los llamadas de la comisión directiva del club y su contrato jamás pudo ser firmado, por lo que desde la institución informaron que el ex Boca, Juventus e Inter de Milán, entre otros, ya no formaba parte del plantel. “Es muy difícil que Osvaldo siga en Banfield”, aseguró Oscar Tucker, vicepresidente del elenco, en diálogo con Info Región.

En medio de esta incertidumbre, Osvaldo apareció en redes sociales para hacer un anuncio. No lo hizo en su cuenta personal, sino que subió un video en la de su banda de rock Barrio Viejo. “Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá el Dani Stone quien les habla, dándoles este comunicado, como cantante de la banda. Después de varios meses de trabajo estamos muy felices de anunciarles que este domingo va a salir un nuevo material de Barrio Viejo”, comentó delante de la cámara, con un cigarrillo en la mano, sin hacer referencias al mundo de la pelota.

“Estamos hablando de un video de un show que hicimos, donde presentamos nuestro último álbum. Es nuestro primer material que lanzamos en vivo, así que estamos muy contentos. Estamos muy felices y espero que a todos los ‘Barrioviejeros’ también les guste todo esto, y a los que no conocen la banda, que no se lo pierdan porque es un buen material. Esperemos hasta el domingo, les mando un abrazo muy grande a todos. Aguante Barrio Viejo y el Rock and Roll, aguante el Rock and Roll... Que no morirá jamás”, concluyó, poniendo fuerte énfasis en su última frase y quizá mandando alguna indirecta sobre para donde irá su futuro.

De esta manera, crecen los rumores acerca de que el Loco podría haber optado por colgar nuevamente los botines sin previo aviso, aunque nada es seguro. Estos días, desde Huracán deslizaron que estarían interesados en contar con el goleador si desea seguir ligado al deporte. “Me gustaría tener a Osvaldo. Si están las posibilidades de hacerlo, me encantaría”, afirmó Alejandro Nadur, el presidente del Globo, donde se formó el rockero como futbolista.

