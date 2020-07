Russo habló de su relación con Riquelme, el resurgimiento de Tevez y el sueño de conquistar la Libertadores otra vez

Russo brindó una entrevista con el sitio oficial de Boca (Bocaoficial)

Boca publicó una entrevista con Miguel Ángel Russo en su revista digital oficial. Su relación con Juan Román Riquelme, responsable del Consejo de Fútbol de la institución, la resurrección futbolística de Carlos Tevez y la ilusión de levantar nuevamente la Copa Libertadores fueron los temas más trascendentales que tocó.

"Boca tiene gente de fútbol que además es del club y lo conoce bien. Desde la importancia decisiva de Román, quien me convocó, más el Chelo (Delgado), el Patrón (Bermúdez), Cascini y los muchachos que trabajan en las inferiores. Con la gente de fútbol todo es más rápido y sencillo, porque conocen el club, los medios, las formas, la idiosincrasia... Boca es especial", manifestó.

¿Cómo es su relación con Riquelme ahora que es directivo? “Es la de siempre. Lo único que ahora es dirigente. Hablamos de fútbol permanentemente, como corresponde. Cuando uno es gente de fútbol, habla de eso. Me hace bien a mí, a Román y a todo Boca”.

Otra figura importante para el Xeneize es Tevez, que acordó su continuidad y en breve estampará la firma de su contrato. “Carlos recuperó su nivel, su alegría y su forma. Me ha tocado con muchos jugadores. Por ejemplo a Pol Fernández lo había llevado a Central, lo conocía y creo que en el lugar que juega es donde más le gusta y se siente cómodo. Hay que buscar el mejor lugar para cada uno, eso aumenta el rendimiento colectivo. Más que mérito mío es virtud de ellos, porque uno los ayuda a potenciar sus grandes condiciones. Ellos tienen la inteligencia para comprender y adaptarse. En el caso de Tevez, que es el más recinete, puso todo de sí. Es una persona muy inteligente a la que hay que proveer de los minutos necesarios”.

EL SUEÑO DE LA COPA

Russo fue el entrenador de Boca en la última conquista continental (FotoBaires)

"En Sudamérica es el galardón más alto a nivel de clubes. Boca la jugó muchas veces y solo tres técnicos la han ganado. Estar en ese podio me gusta mucho, me encanta. Como entrenador fue lo mejor que me pasó en la vida. Más allá de buscar cosas nuevas, esas son las que te marcan el destino. Dios me puso esta camiseta por delante", expresó Miguel.

Y añadió: “La Libertadores es como la novia que querés conquistar, vos creés que la tenés y se te escapa. Y si la conquistás, es por un ratito. Después la tenés que volver a conquistar, no es que te la quedás para vos”.

Al ser consultado por el nivel de dificultad de la actualidad comparado con el 2007, opinó: “Cambió, pero no diría que es más competitiva ahora o antes. No hay fórmula ni receta. Hay que estar tranquilo, sentirse cómodo, saber cómo jugar de visitante y cómo de local. Es algo que se traslada, que se transmite. Boca tiene experiencia y gente para eso”.

