Alberto Fernández, sobre la vuelta del fútbol: “Estamos en una pandemia, hay que ser cuidadosos”

Alberto Fernández habló sobre la vuelta del fútbol en Argentina

Mientras la situación epidemiológica en el AMBA sigue manteniendo la atención de las autoridades sanitarias, el fútbol está a la expectativa de alcanzar un acuerdo con los funcionarios para iniciar los entrenamientos en medio de un escenario que combina las necesidades físicas de los deportistas, las presiones de una maquinaria económica totalmente detenida y las fechas de los torneos internacionales. Frente a este complejo tablero, el presidente Alberto Fernández volvió a emitir su opinión sobre el regreso del fútbol.

“Lo que creo que tenemos que entender es que estamos en una pandemia, insisto con este tema. Uno cruza la frontera y entra en Brasil, hay que ver lo que es el foco, la cantidad de focos de infección que existen en Brasil. Hay que ver los números. No quiero hablar más para no molestar a nadie”, reflejó la máxima autoridad del país en una entrevista en Radio con vos al ser consultado por el calendario que diagramó la Conmebol para culminar tanto la Copa Libertadores como la Sudamericana.

Para graficar su postura sobre este tema, Fernández volvió a recordar la reunión que mantuvo hace más de un mes con el técnico de River: “Hace un tiempo atrás lo invité a charlar a Gallardo. Tengo un enorme respeto por Gallardo, un hombre absolutamente honorable, con una cabeza distinta en el fútbol. Y le dije por qué River tan tempranamente cuestionó el tema del fútbol. Te voy a decir exactamente lo que le dije: finalmente el fútbol si no hay público, estamos hablando de 22 personas que juegan al aire libre en un campo de alrededor de 10 mil metros cuadrados, ¿cuál es el riesgo?”.

“Entonces me contestó: vos pensás que en los clubes son toda gente pudiente y cada jugador vive en una casa en Puerto Madero. El plantel de River, en su mayoría son chicos muy chicos, de menos de 20 años, que viven con sus padres, que viven en barrios del Gran Buenos Aires y la única preocupación que tienen es que si se llegan a contagiar, contagian a sus padres. Y son ellos los que no quieren arriesgarse. Y tienen razón. Yo me preguntó: a ese chico que siente eso, ¿tenemos que exigirle que vaya a jugar un partido al epicentro de la pandemia? Quiero aclarar que la pandemia estuvo circulando por el mundo y tuvo diferentes centros. Empezó en Asia, se fue a Europa, se fue a América del Norte y ahora está en América del Sur”, aseguró.

La semana pasada el presidente de la AFA, Claudio Tapia, tenía una reunión pautada con los funcionarios del ministerio de Salud para evaluar los protocolos del fútbol argentino con la idea de reiniciar los entrenamientos. Ese cónclave que iba a entregar mayores precisiones de la situación finalmente se pospuso. En principio, está todo organizado para que mañana se encuentren los directivos del fútbol con las autoridades gubernamentales, aunque las estadísticas que se conozcan durante las próximas horas con los contagios y muertes en el país serán fundamentales para evaluar el panorama.

“Con el fútbol a mí me quedó muy grabado lo que me dijo Gallardo porque no es un problema centralmente de los clubes, que seguramente tendrán sus intereses, el fútbol es un negocio, mueve dinero, tiene televisión, todo eso lo entiendo, pero digo: hay que ponerse en la cabeza y el cuerpo de ese jugador. Y tiene que volver a su casa, a vivir con sus padres. Con esos miedos encima”, reflexionó el presidente de la Nación, quien insistió en que deben ser “muy cuidadosos” antes de avanzar en el tema.

El último parte oficial indicó que se detectaron 5.641 nuevos casos en el país y hubo 110 nuevas muertes. En total, desde el inicio de la pandemia, se registraron más de 178.000 personas infectadas y más de 3.200 muertes.

SEGUÍ LEYENDO:

La Justicia de Suiza abrió un proceso penal e investigará al presidente de la FIFA Gianni Infantino

Boca y River, unidos junto a Red Solidaria para asistir por el frío a personas en situación de calle