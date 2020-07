Sorpresa en Banfield por la ausencia de Daniel Osvaldo en los entrenamientos virtuales: la frase pesimista de un dirigente

Daniel Osvaldo habría tomado la decisión de retirarse del fútbol. O por lo menos de Banfield, ya que el delantero de 34 años dejó de participar de los entrenamientos virtuales. Esta noticia genera sorpresa ya que en los primeros días de julio se había sumado a los trabajos en la plataforma Zoom, en el inicio de la era Javier Sanguinetti, el entrenador que sucedió a Julio César Falcioni. De esta manera, después de algunas semanas de licencia, Osvaldo confirmaba su continuidad en el Taladro.

Sin embargo, con el correr de los días, Danistone acusó motivos personales y ya no participa de los entrenamientos. La decisión del futbolista parece tomada, aunque compañeros y amigos intentarán convencerlo. ”Es muy difícil que Osvaldo siga en Banfield”, aseguró Oscar Tucker, la primera voz oficial del club, en diálogo con Info Región. “Hace algunas semanas tuvo la chance de extender el contrato, pero no se llegó a hacer”, lamentó el vicepresidente primero del Talado.

Lo más llamativo es que Daniel Osvaldo no ejecutó la cláusula de salida que habían acordado para la mitad de año y todo indicaba que cumpliría con el contrato hasta diciembre, luego de haber jugado apenas dos partidos, ambos de la pasada Superliga. “Formaba parte de los entrenamientos pero, por temas particulares, hace algunas semanas que no participa. Ya no forma parte del plantel. Teníamos la chance de extender el contrato pero no se llegó a hacer. En este contexto es muy difícil que siga”, explicó Tucker.

Habrá que esperar por las próximas horas qué decisión tomará DaniStone, quien era muy tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico. “Siempre tuvimos diálogo fluido con el jugador y lo mismo pasa con el cuerpo técnico. Le dio las explicaciones a Javier (Sanguinetti). Osvaldo pidió un tiempo, pero es muy difícil su continuidad”, lamentó el dirigente de Banfield.

Hasta el momento, no se definió la fecha para la reapertura de los entrenamientos en medio de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, ya existe un protocolo aprobado por el Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Salud, y desde la AFA ultiman los detalles para informar cuándo comenzará a ser aplicado para que los clubes puedan comenzar a practicar.

“Se trabaja muy duro en temas de protocolo, pero depende de lo que los infectólogos y el Gobierno nacional diga. Fue una semana muy dura en la cual se elevaron los casos de contagio y están pendiente de la necesidad que no colapse el sistema sanitario. La intención del fútbol es volver rápido pero respetando las decisiones del Ministerio de Salud”, informó Tucker al mismo medio.

