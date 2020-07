El mercado de pases de River: las figuras que podrían irse y los marginados que deberán buscar club

En River están alerta de lo que pueda suceder en el mercado de pases (Reuters)

De manera paulatina, el mercado de pases comienza a moverse. A la espera de la finalización de la temporada (la Serie A por ejemplo aún no finalizó y a principios de agosto se reiniciará la Champions League), varios equipos aún no mostraron sus cartas. Sin embargo, el teléfono no para de sonar solicitando la cotización de varias de las figuras de River.

El ofrecimiento más tangible que llegó hasta el momento al Millonario, que necesita vender para balancear sus finanzas y cancelar algunos pagos atrasados, fue el del CSKA Moscú por Jorge Carrascal, quien regresó al país durante el fin de semana luego de estar pocos días en su Colombia natal.

Aunque su cláusula de salida es de 20 millones de euros, en Núñez son conscientes de la situación económica mundial y aceptarían negociar por un monto inferior. Los rusos hablaron de unos seis millones brutos (sin los impuestos quedarían unos 4.5 millones), una cifra que en River consideran baja.

En las últimas horas, en España, volvió a instalarse el deseo del Betis por contratar a Lucas Martínez Quarta, futbolista que también está bajo la órbita de Valencia e Inter. “Creo que en los próximos días se va a empezar a mover la rueda y ahí vamos a ver dónde estamos parados. Él está muy bien en River, es feliz ahí. Le ha dado lo que es hoy, pero hay momentos en los que el futbolista, como cualquier trabajador, no puede desaprovechar. Está en una edad ideal (24 años) para pensar en un pase al exterior y eso hace que estemos pensando en esta chance”, explicó Gustavo Goñi, representante del marcador central. La cláusula de rescisión del defensor es de 22 millones y River tiene el 85 por ciento de su ficha.

Otro que tiene varios clubes a su alrededor es Gonzalo Montiel, cuya cláusula es de 20 millones y en Núñez poseen el 80 por ciento de su pase. Además de Schalke 04 y Bayer Leverkusen de la Bundesliga se habla de West Ham, entidad que acaba de asegurar su permanencia en la Premier League.

Rafael Santos Borré, luego de finalizar el torneo como goleador de la Superliga, se convirtió en objeto de deseo en Europa; aunque desde su círculo íntimo aseguran que por ahora no hay nada concreto. Su situación es compleja porque su contrato finaliza en junio de 2021 y, para extenderlo, deberá adquirir un 25 por ciento de su pase en 3.5 millones de euros. Además, Atlético Madrid tiene la chance de comprar la mitad que hoy posee River en 7 millones de euros.

“Venía hablando con mi esposa de que estoy muy feliz y tranquilo en River. Es un equipo que me ha dado muchas cosas. Obviamente las cosas que me llegan hay que analizarlas, pero sigo tranquilo, no estoy apurado en tomar ninguna decisión”, explicó el delantero al regresar al país.

Tras las salidas de Ignacio Scocco (decidió no renovar y retornar a Newell´s) y Kevin Sibille (entrenaba apartado del grupo), también comenzaron a moverse para extender algunos contratos. Luego de acordar de palabra con Beto Bologna (aceptó una reducción sustancial en su salario), buscan realizar algo similar con Germán Lux.

Una larga lista de jugadores deberán regresar a River luego de sus préstamos, paro -salvo algún cambio de último momento-, todos deberán buscarse un nuevo destino. Esta nómina la integran Luciano Lollo, Matías Moya (ambos estaban en Banfield), Carlos Auzqui (Lanús), Joaquín Arzura (Huracán), Jorge Moreira (Portland Timbers), Zacarías Morán Correa (Chacarita) y Alan Marcel Picazzo (Villa Dálmine).

El lateral paraguayo, pese a que podría llegar a ser considerado por Marcelo Gallardo, actualmente no tiene lugar debido al cupo de extranjeros. Además, la idea del futbolista es la de seguir en Estados Unidos. Por su parte, desde el entorno de Auzqui reconocieron sondeos desde México y Emiratos Árabes Unidos, pero nunca se cristalizaron al papel.

