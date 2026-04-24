El vicepresidente Ulloa invitó a parlamentarios italianos a participar como observadores en las elecciones de 2027 en El Salvador

El vicepresidente Félix Ulloa reafirma en Roma el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre El Salvador e Italia./(Vicepresidencia de la República)

El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro oficial con el Grupo Parlamentario de Amigos Italia–El Salvador en el Palacio Montecitorio, Roma, como parte de una agenda orientada a consolidar las relaciones diplomáticas y de cooperación entre ambos países.

En el marco del encuentro, el vicepresidente Ulloa extendió una invitación formal a los parlamentarios italianos para que participen como observadores internacionales en las elecciones generales programadas para el 27 de febrero de 2027.

Ulloa subrayó que la presencia de observadores extranjeros, especialmente del parlamento italiano, constituye una manifestación concreta del compromiso de El Salvador con la transparencia institucional y la participación ciudadana, pilares fundamentales del proceso democrático salvadoreño.

Asimismo, enfatizó que la observación internacional aporta legitimidad y confianza a los resultados electorales, siendo una práctica consolidada en la vida democrática del país.

Durante la reunión, Ulloa también destacó los logros alcanzados por El Salvador en materia de seguridad y desarrollo, así como el fortalecimiento de la confianza internacional reflejada en el aumento del turismo.

Según el vicepresidente, el país recibió a más de 4.1 millones de visitantes en 2025, cifra que atribuyó al renovado dinamismo económico y la percepción de un entorno favorable para la inversión.

Durante el encuentro, los parlamentarios reconocieron los avances económicos y de seguridad de El Salvador y valoraron el aporte de la diáspora salvadoreña a la economía de Italia./(Vicepresidencia de la República)

Durante la reunión bilateral, los parlamentarios italianos reconocieron los avances logrados por El Salvador en materia de seguridad y desarrollo económico.

Además, destacaron el valioso aporte de la diáspora salvadoreña en Italia, no solo como un vínculo humano entre ambos países, sino también como un factor que contribuye a la economía local y al fortalecimiento de los lazos bilaterales.

El encuentro reafirmó el interés mutuo de seguir construyendo acciones conjuntas, proyectando a El Salvador como un Estado renovado y abierto al mundo, con condiciones propicias para el acercamiento con socios estratégicos en Europa.

La presencia de misiones de observación de países aliados refuerza la confianza en la institucionalidad salvadoreña y promueve la cooperación en temas clave como la seguridad, la inversión y el desarrollo sostenible.

Proceso electoral de 2027

Las elecciones del 27 de febrero de 2027 en El Salvador representan un ejercicio clave para la democracia del país, en el que se renovarán los cargos de presidente, vicepresidente y diputados a la Asamblea Legislativa, así como los representantes del Parlamento Centroamericano.

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador destina un presupuesto de USD 90 millones para garantizar transparencia y modernización en los comicios de 2027./ (TSE)

De acuerdo con datos oficiales, el padrón electoral salvadoreño supera los 5.5 millones de personas habilitadas para votar. De este total, cerca de 2.9 millones son mujeres y aproximadamente 2.6 millones son hombres, lo que evidencia una leve mayoría femenina en el listado de votantes.

Además, se estima que más de 700,000 salvadoreños residentes en el extranjero estarán habilitados para participar en el proceso, en su mayoría distribuidos en Estados Unidos, Canadá, Italia y España. La diáspora salvadoreña se perfila como un actor relevante, no solo por su peso demográfico, sino también por su incidencia en el desarrollo económico y social del país.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha proyectado un presupuesto superior a los USD 90 millones para garantizar la organización y el desarrollo transparente del proceso electoral de 2027. Esta cifra contempla la modernización de los centros de votación, la implementación de tecnologías para el conteo y transmisión de resultados, y el fortalecimiento de los mecanismos de observación tanto nacional como internacional.

El presupuesto también cubre campañas de información y educación cívica, con énfasis en la participación de la ciudadanía y la inclusión de sectores históricamente rezagados, como los jóvenes y las personas con discapacidad.

Las próximas elecciones serán un hito relevante para el país, en un contexto de reformas orientadas a la modernización del sistema electoral y la ampliación de la participación de la diáspora. Con la colaboración de observadores internacionales, El Salvador busca garantizar un proceso transparente, inclusivo y ajustado a los más altos estándares democráticos.