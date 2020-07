En medio de rumores de salidas de varias figuras, River acordó la continuidad con un jugador pedido por Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo piensa en el River para la próxima temporada (Reuters)

Tras el parate del fútbol en Argentina debido a la pandemia provocada por el coronavirus, Marcelo Gallardo le solicitó a la dirigencia de River que logren la continuidad de dos futbolistas que quedaban libres en junio y que él consideraba importantes para lo que se viene: Enrique Bologna y Germán Lux. El director técnico cree que los experimentados arqueros tienen un importante valor dentro del grupo y que pueden suplir a Franco Armani (el titular indiscutido) ante una eventualidad.

Luego de conseguir la extinción del contrato con Julián Álvarez (se prolongó hasta diciembre de 2022), en Núñez se centraron en cumplirle el deseo al entrenador. Con el primero que llegaron a un acuerdo fue con Enrique Bologna.

River acordó la continuidad de Enrique Bologna hasta diciembre de 2021

El ex Banfield, de 38 años, acordó una continuidad hasta diciembre de 2021, pero con algunos cambios significativos. Además de tener una importante baja salarial (no tendrá tope de dólar y se regirá en pesos) contará con un plus por planilla firmada. Por otra parte, habrá una cláusula de salida que puede ser utilizada por cualquiera de las dos partes.

La idea desde Núñez es implementar lo mismo con Lux. Aunque desde River le informaron a Infobae que “no hubo avances” en los últimos días, ambas partes son optimistas para llegar a un acuerdo.

En lo que respecta a las salidas, la frase popular “mucho ruido y pocas nueces” describe a la perfección el cuadro de situación. Aunque en el Millonario desean tener una venta importante que les permita nivelar las finanzas en medio de esta crisis económica mundial, lo cierto es que hasta el momento no llegó ninguna oferta formal.

Rafael Borré, goleador de la pasada Superliga, se encuentra entrenando en Colombia (REUTERS/Agustin Marcarian)

El caso que más ruido generó en las últimas horas fue el supuesto interés de Lazio por contratar a Rafael Santos Borré. El conjunto de la capital italiana comenzó a estudiar el mercado ante una posible ida de Ciro Immobile a la Premier League, pero desde el entorno del colombiano, quien se encuentra actualmente entrenando en su país, informaron que nadie se comunicó con ellos.

El vínculo con el ex Deportivo Cali finaliza a mediados de 2021 y River tiene la mitad de su ficha (la otra parte le pertenece a Atlético Madrid, club que tiene una cláusula a su favor de 7 millones de euros para quedarse con todo su pase). Para extenderle el contrato, los de Núñez primero deberán tener al menos el 75 por ciento de su ficha (unos 3.5 millones de euros, según lo estipula el convenio que firmaron todas las partes en agosto de 2017).

Desde el entorno del jugador afirman que no recibieron contactos desde Qatar (NA)

Un caso similar es el de Juan Fernando Quintero. El mediocampista, que tuvo un cruce con un simpatizante a raíz de las versiones que lo colocan en Qatar, lo cierto es que desde River informan que no llegó ningún tipo de oferta y en el círculo íntimo del jugador confiesan que hasta el momento no recibieron contactos desde arabia.

Gonzalo Montiel (algunos conjuntos de España, Italia y el West Ham de la Premier League) o Lucas Martínez Quarta (sonó para el Leeds de Marcelo Bielsa y equipos de la Serie A y La Liga) son los otros dos futbolistas que podrían emigrar. Sin embargo, hasta el momento, no apareció ninguna oferta.

Vale mencionar que la pandemia trastocó los planes de la mayoría de las instituciones. Varios de los principales clubes de Europa aún siguen en competencia y la gran parte de los mercados no realizaron ningún movimiento rutilante.

