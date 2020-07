Rafael Santos Borré rompió el silencio y habló de su futuro en River

Rafael Santos Borré dialogó sobre su futuro recién vuelto a Argentina (Télam)

Junto al uruguayo Nicolás De La Cruz, el chileno Paulo Díaz y su compatriota Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré ya pisó Argentina para reincorporarse a los entrenamientos (todavía de forma remota) con el resto del plantel de River. En su arribo al país, el colombiano que es pretendido en el exterior se refirió a su futuro, en una entrevista dada a TyC Sports.

“Estoy bien, contento. Gracias a Dios pudimos ir a nuestra casa, ver a nuestras familias y pasar un poco el aislamiento con ellos. Ahora ya preparado y pensando en lo que viene, que ojalá que pronto vuelva el fútbol”, declaró el atacante de 24 años. Y cuando fue consultado por las ofertas de las que dispone, aclaró: “Venía hablando con mi esposa de que estoy muy feliz y tranquilo en River. Es un equipo que me ha dado muchas cosas. Obviamente las cosas que me llegan hay que analizarlas, pero sigo tranquilo, no estoy apurado en tomar ninguna decisión”.

El alto rendimiento del oriundo de Barranquilla (fue goleador de la última Superliga con Silvio Romero con 12 gritos cada uno) lo puso en boca de todos. Y como su vínculo con el club de Núñez expira a mediados de 2021, surgen incontables especulaciones. “El tema del contrato es un poco complejo por las cláusulas que hay y los tiempos que se manejan, pero lo que me deja tranquilo es el grupo en el que estoy, el respaldo que tengo de parte del cuerpo técnico y mis compañeros. Ahora a estar tranquilos, esperar para reincorporarnos y que vuelva el fútbol, que es lo más importante”, añadió.

El delantero de 24 años se convirtió en una pieza clave dentro del equipo conducido por Gallardo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Anica Caicedo, pareja de Rafa que reveló que a principios de 2017 el ex Atlético Madrid barajó la chance de retirarse del fútbol, dijo hace unos días: “Él está muy feliz, si va a seguir o no, lo va a decidir con sus representantes. Los dos estamos felices en Buenos Aires, es una de las experiencias más lindas que hemos vivido. Ha madurado mucho en este tiempo y River tiene mucho que ver”.

En contacto con su coterráneo Carrascal, mencionó la charla que mantuvo con el mediocampista que es pretendido por el CSKA de Moscú: “Me dice que también por ahí tiene sus dudas pero ambos sabemos en la calidad de equipo que estamos, es muy grande y nos ha dado muchas cosas. Él está muy contento, sabe que es un momento lindo para él. Después ya va más que nada en cada uno lo que quiera para su futuro”.

La cláusula de salida de Santos Borré asciende a 30 millones de euros y es la más alta del plantel riverplatense. El Millonario posee el 50% de su ficha y, entre otros equipos, se lo vinculó con el Atlético Madrid, Everton de Inglaterra y Lazio de Italia. Marcelo Gallardo se va haciendo la idea de que puede llegar a perderlo de un momento a otro.

“Estoy muy tranquilo, trato de mantener la calma y esperamos que (el fútbol) vuelva lo antes posible. Manteniendo mi forma, entrenándome. Estamos con la expectativa de que vuelva, soy muy positivo de que dentro de muy poco vamos a tener la oportunidad de entrenar”, concluyó.

