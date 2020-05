“Soy un tipo muy agradecido con Ramón. Me trajo a River cuando tenía 39 años y no era fácil jugársela por mí. Me llamó y me dijo que me quería y que quería ser campeón, esas fueron sus palabras. Así se inicia mi vuelta, yo venía de salir campeón con Morelia y sin dudarlo le dije que sí. Al otro día yo ya estaba viajando para Buenos Aires. Es un tipo al cual yo respeto, no soy su amigo pero lo aprecio. Tenía mucho de Don Ángel Labruna, más allá de que no te guste como entrenaba sus equipos siempre jugaban bien. Le agradezco por hacerme volver a esa edad y hacerme sentir esa sensación de salir campeón con River. De todos los entrenadores he aprendido y desechado cosas. Hablar mal de Ramón me es imposible”, aseguró.