-Todo lo que no hay que hacer como técnico lo aprendí de Ramón. Con otros jugadores tenía un trato espectacular, pero no se debe tratar a un jugador como me trataba a mí. Por ahí no era del gusto futbolístico, eso es comprensible, pero nunca entendí el tema del trato, el no saludar, el tratarte de manera distinta. Nunca lo entendí y son las cosas que hoy como entrenador trato de no hacer. Porque no hablarle a un jugador que no juega... Al contrario, hay que tratar a todos por igual, eso es lo que trato de hacer hoy cuando me toca trabajar.