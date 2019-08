¿Cómo fue esa charla con Ramón?

Fue en la mitad de cancha del Monumental. Me llamó y me dijo que me buscara club porque no me iba a tener en cuenta. Se me había vencido el contrato y tenía seis meses jugando libre. No me lo esperaba, pero me di vuelta y me fui pensando "qué hijo de puta, así en seco me lo dijo nomás". No le pregunté por qué, no tenía por qué hacerlo. Es feo porque te quedás sin laburo, pero son las reglas que hay que asumir.