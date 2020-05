Germán Delfino fue el árbitro de ese encuentro, quien por primera vez reconoció que se equivocó en esa acción que benefició a River y que pudo haber cambiado la historia. “Cuando vi la patada de Funes Mori a Pablo Pérez me quería matar. Te preguntás por qué no estabas un metro más a la derecha o a la izquierda para verla mejor. Como me tocó cobrar bien un penal a los 45′' en la Sudamericana”, confesó en una entrevista con Radio Continental. Aquel encuentro terminó con triunfo del Millonario por 1 a 0, por el gol de Carlos Sánchez de penal.