Su gusto por Gallardo: “Me encanta Gallardo, me encantan todos los DTs que buscan un protagonismo. A mi nunca me gustó ese técnico que tiraba la pelota por arriba y buscaba ganar el rebote. Yo entiendo lo de Bianchi, pero dije que me gustaba más Gallardo. Bianchi ganó todo, pero con muchos penales... No es que no vale, pero no me gusta. Yo elijo a Gallardo sobre Bianchi, a mi me hablaron de fútbol, no de estadística”.