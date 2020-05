No se trata de un acto de injusticia hacia el Virrey, que lo guió hacia nueve títulos, incluyendo dos Copas Libertadores, y siempre lo valoró como pieza fundamental en sus equipos. Simplemente Basualdo realizó un análisis exhaustivo, según su experiencia: “Bilardo fue mejor un poco por maestro, un poco por sabio y un poco por loco. Tenía cada arranque... A mí me decía que me daba 40 datos y que yo tenía que saber cuál usar adentro de la cancha. De repente, me preguntaba: ‘¿Qué pasa si la pelota se pincha en medio de un partido?, ¡hay que saber el reglamento! El jugador especial es el que sabe todo, el reglamento, qué cosas hace el compañero adentro de la cancha, así puede corregirlo si lo hace mal, tiene que saber todo, todo...'”, recordó.