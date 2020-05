“Un día me llama un hombre de Monte Maíz (Córdoba) que me decía que era amigo del Diego y que se yo, que disculpará el atrevimiento, pero que mañana me iba a llamar el Pájaro y yo le digo ¿Que pájaro? El me contesta y me dice: Caniggia. Yo lo primero que le digo es no me jodas, porque yo lo conozco a él, pero es muy difícil que el me conozca a mí. Nada eso, al otro día me llamó, se presentó me dice que era Caniggia. ¡No lo podía creer! y me empezó a contar mi historia y que la conocía y que se yo. Resulta que el tipo quería un video para un amigo de él que era fanático mio y que estaba en Londres y que cumplía los años. Era una sorpresa que quería hacerle a este amigo y se lo mande a la semana. Después me llamó el tipo y me dijo que se estaba muriendo. De esas historias me pasaron 1000″.