Luego, prosiguió con el desgarrador relato: “Hacer la entrevista fue muy complejo porque era una situación muy delicada. Había logrado que Franchi me llevara a la habitación donde él estaba, pasando por entre todos los guardias. El hotel de Dallas era un gran cilindro en el que afuera había cinco mil periodista. Parecía un aeropuerto, faltaban los aviones. Era una locura. Y Marcos me vino a buscar, me llevó atravesando toda esa nube de periodistas y la seguridad y me llevó al piso que tenía alquilado el seleccionado argentino. Llegamos y cuando se abrió la puerta, estaba Diego en penumbras sentado en una posición de Buda en un sillón grande. Cuando Diego me vio, se levantó, me vino a abrazar y se puso a llorar de una manera que me hizo llorar a mi también, cómo si se hubiera muerto un hijo. La sensación fue esa. Y él me decía ‘yo no me drogué, yo no me drogué’. Yo todavía no se bien lo que pasó, no puedo decir ni para un lado ni para el otro. Nunca entendí bien qué pasó, pero si puedo garantizar que yo lo vi entrenar”.