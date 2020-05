Juan Carlos Lescano agarró el auto y salió a toda velocidad hacia la vuelta de su casa. No había tiempo que perder. Su pareja había pasado por la zona y había visto a un hombre “parecido al Trinche” tirado en el suelo con unas personas alrededor. El Tate, ex River y símbolo de Central Córdoba de Rosario como Tomás Felipe Carlovich, se desesperó por ayudarlo. No pudo hacer mucho más que esperar durante los eternos minutos que duró la llegada de la ambulancia. El mito del fútbol argentino, emblema del deporte en su ciudad, había sido golpeado brutalmente instantes antes por un hombre que se robó su bicleta nueva.