Si bien el Presidente de la Nación no puso un plazo estimativo para que la pelota comience a rodar, sí afirmó que una vez que se vuelva a la acción, la presencia del público dentro de los estadios no será aconsejable. "Ese es un tema en el que hay que moverse con cuidado, lo que no podemos es volver a a aglomeración de gente. Eso es muy peligroso. Pensá que los estadios argentinos tienen tribunas y el estado de contacto es muy grande. Vamos a tener que evitar el contacto en espectáculos públicos, simplemente. Yo no veo en lo inmediato fútbol con público. Va a haber que empezar a disfrutar el fútbol por televisión”, expresó en diálogo con Radio Con Vos.