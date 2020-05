“Este se me plantó un día en el avión cuando volvíamos de Ecuador. Estaban los guachos y me cargaban. Y yo me levanté. No sé qué me decían. Me levanté y fui para atrás. Este se paró y viste que es grandote, debe medir como yo. Me mira y me dice “mira que yo voy al frente eh”. ¡Ah, mierda! Se me plantó ahí en el avión adelante de todos. Estaban todos los grandes. Yo no quería quedar mal. Le dije yo también voy al frente, pero me fui para mi asiento”, relató el Cabezón entre risas.