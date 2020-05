Otro tema por el que fue consultado el mayor del clan Higuaín fue por los reiterados memes y burlas que tuvieron al ex jugador del Real Madrid como foco principal. “Hay que adaptarse, es la moda de la tecnología, de la gente que no conocés y que debe estar al pedo. Ves los comentarios y decís ‘¿se puede ser tan estupido?’; en vez de gastar el tiempo en otra cosa, elaboran memes y no sabés ni quiénes son. Yo prefiero que me puteen en la calle, que por lo menos lo tenés en frente y te descargas, los individualizas, ja. Acá no sabés quienes son y son tan cobardes los que atacan por las redes que no te pueden generar otra cosa que reirte, tomarlo como gente pobrecita que está perdiendo el tiempo”, sostuvo.