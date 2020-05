Y contó cómo fue el día en que se enteró que desde la NBA lo estaban buscando. “Estaba en Paso de la Patria, en Corrientes, pescando en el medio del Paraná y de golpe me suena el teléfono. Atiendo y me dicen que los Sónics (los Seattle Superónics, de la NBA) me estaban buscando. Obviamente que corté porque pensé que era una joda. Insistieron y no atendí más. Hasta que me llama mi suegro y me dice ‘atendé que es verdad’. Y apenas volvieron a llamar los atendí. Ahí comenzó otra historia”.