De hecho, horas después de contarle esta historia a Infobae , el Mili pensaba mostrarles el partido a sus hijas, aprovechando el boom de The Last Dance. “Todos fuimos con la idea de disfrutar, porque sabíamos que si los hacíamos enojar, la íbamos a pasar mal. Yo, personalmente, venía medio caliente con Walter Garrone (el entrenador) porque hasta ahí había jugado poco. Entonces recuerdo que le dije al Loco Montenegro que, como íbamos a jugar todos, las que agarrara las iba a tirar. Así fue. Ingresé tarde, casi al final de la etapa y la primera que agarro, me doy vuelta, Charley me salta a tapar y yo la tiro volada para evitar el tapón. Por suerte la pelota no tocó ni la red. Un golazo. Cuando estoy volviendo a defensa lo miro al Loco que estaba en el banco, él se agarraba la cabeza y yo me empiezo a reír. El Gordo Barkley me ve y se calienta. Me empieza a putear y a torearme de atrás. Así anduvimos, en un par de idas y vuelta. Yo le quise explicar que no me reía de él, sino que la historia era otra, pero no podía parar de reírme. No podía creer que Charles Barkley se enojara conmigo y por eso…”, rememora.