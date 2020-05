“Para el amor de mi vida”: la viuda de Kobe Bryant encontró un sobre secreto que le dejó la ex estrella de la NBA

Kobe Bryant y Vanessa

Este 5 de mayo Vanessa Bryant cumple 38 años, pero sin dudas este es el más doloroso que le haya tocado atravesar, ya que es el primeros sin su hija Gigi ni su esposo Kobe, quienes murieron en un accidente aéreo ocurrido en enero de este año, en el que perdieron la vida otras siete personas.

En su cuenta de Instagram, la mujer publicó una imagen de un sobre que encontró en su hogar y que estaba firmado por la ex estrella de Los Ángeles Lakers, quien lo había preparado para el amor de su vida. La mujer decidió mantenerlo así, hasta este martes, cuando lo abrió como regalo de cumpleaños.

“Ayer encontré un sobre etiquetado como: Para amor de mi vida. De, Tu Papi ❤️. Esperé para abrir una carta más en mi cumpleaños. Me dio algo que esperar hoy”, escribió en la publicación que en un par de minutos superó el millón de me gustas y se llenó de comentarios. “La ironía es que Kobe tenía una foto mía dibujada con un ángel que me sostenía”, recordó, en referencia a quien hoy es su ángel de la guarda.

El sobre que encontró Vanessa Bryant

Más allá de la imagen del sobre que compartió, Vanessa decidió no hacer público el contenido, aunque por la dedicatoria se trataría de una carta de amor que fue escrita antes del accidente. “Extrañando al amor de mi vida y a mi dulce y pequeña Mamacita, mi compañero Tauro. Agradecido de despertar a mis 3 chicas dulces hoy. Ojalá estuviéramos todos juntos”, culminó.

El sábado, Vanessa Bryant le dedicó un mensaje a Gianna en el que hubiera sido su cumpleaños 14: "Mami te ama más de lo que puedo mostrarte. Eres parte de MI ALMA para siempre. Te extraño mucho todos los días. Desearía poder despertar y tenerte aquí conmigo. Extraño tu sonrisa, tus abrazos y tus risas. Echo de menos todo sobre ti, Gigi. ¡Te quiero mucho!”.

Kobe Bryant y su hija Gianna en un encuentro del WNBA All Star Game, (USA TODAY Sports)

Kobe Bryant murió en un accidente aéreo en enero de este año. La estrella de la NBA viajaba con otras ocho personas en su helicóptero privado Sikorsky S-76 cuando se desplomó sobre la ciudad de Calabasas, ubicada en el condado de Los Ángeles, California. Tras el accidente, se produjo un incendio: el personal de emergencia respondió, pero se informó que nadie a bordo sobrevivió. El vuelo había partido desde Orange County y tenía que llegar a El Monte, al Mamba (Black Mamba era su apodo) Academy, a observar un entrenamiento, pero en el camino sufrió el accidente.

Durante el vuelo, los controladores aéreos le advirtieron al piloto que estaba volando “demasiado bajo” poco antes de que el aparato se estrellara. Cabe destacar que las condiciones climáticas eran sumamente adversas ese día debido a una importante niebla sobre la ciudad de Los Ángeles.

En abril, el Salón de la Fama anunció que Bryant, erá uno de los nueve galardonados en la ceremonia de este año, que se realizará el próximo 29 de agosto en su sede de Springfield, Massachusetts. El ex jugador de Los Angeles Lakers, que fue campeón de la NBA en cinco ocasiones y que participó en 18 Juegos de las Estrellas, recibirá el honor junto a otras ocho grandes personalidades del básquet, entre los que se destacan los nombres del ex San Antonio Spurs Tim Duncan y del ex Boston Celtics y Minnesota Timberwolves Kevin Garnett.

Bryant es considerado como uno de los mejores basquetbolistas de la historia. Mucho antes de su muerte ya era considerado una de las grandes leyendas del deporte de la pelota naranja. Con Los Angeles Lakers, equipo en el que desarrolló toda su carrera, Black Mamba ganó cinco anillos de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) y sus grandes actuaciones lo llevaron a ser elegido en 18 ocasiones para participar del Juego de las Estrellas (se quedó con el premio al MVP en cuatro de ellos).

Entre otras marcas históricas, Kobe tiene el mérito de ser el segundo jugador que más puntos marcó en un solo partido (81). También fue el máximo anotador en cuatro temporadas (2003, 2006, 2007, 2008). Además, es el cuarto mayor anotador histórico de la NBA, con 33.643 puntos (Lebron James lo había superado en el tercer puesto de la lista unos días antes de su muerte). Con la selección de Estados Unidos, ganó dos medallas de oro en Juegos Olímpicos (Beijing 2008 y Londres 2012).

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El día que Michael Jordan aconsejó a Tiger Woods acerca de cómo tener éxito con las mujeres

La despiadada crítica de Dennis Rodman a LeBron James que se hizo viral