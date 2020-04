“Yo me animo. Nada más que habría que poner fecha. Maravilla, si no estoy bien preparado, me puede llegar a ganar. Y yo no quiero perder. Si estoy bien, me siento perfecto, puedo aceptar cualquier reto”, manifestó el Chino durante una charla con Gilberto Mendoza, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).