Robert García, quien formó parte de su equipo en la primera pelea frente a Floyd Mayweather, sostuvo por aquellos días a Fighthub que fue muy apresurado intentar hacerle bajar 30 kilos en cuatro meses y que lo ideal hubiera sido llevarlo de a poco y prepararlo un año antes de su primera pelea. Sobre esto, Maidana aseguró: “No lo creo así. Los entrenamientos fueron muy buenos, intensos, pero en ningún momento yo me sentí mal físicamente. Lo único que generó que yo no volviera a pelear fue un inconveniente que tuvimos con la empresa con la que firmé los contratos. Eso no me gustó y por eso decidí volver. Nada más. Todo lo demás estuvo bien”.