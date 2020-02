-No, (interrumpe la pregunta), él practica nomás. Quiere pero no, no está permitido. Hizo una exhibición como para sacarse las ganas, pero no va a pelear. No me gusta. Para mí no necesita pelear, no necesita andar a los golpes. Nació, se crió bien y económicamente está bien. Yo lo hice porque me gustaba y aparte por necesidad, porque era la única salida que tenía, pero él no.