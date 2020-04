El ex marcador central mantuvo ayer por la tarde una teleconferencia con buena parte de los futbolistas (aunque varios clubes importantes no estuvieron representados, como River) y sentó posición en diálogo con TyC Sports. El representante del gremio de los jugadores aseguró que no fue consultado por la AFA en la decisión de dar por finalizada la temporada. “La AFA dio por terminada la temporada porque siento que no hay posibilidades a corto plazo de jugar los partidos. Se podía esperar un poco más para mí, fue apresurada la decisión. Pero bueno, ya está hecho y no se puede modificar nada. Los futbolistas no hemos participado en nada de estas decisiones”, expresó.