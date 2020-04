“No me quería ir de Boca, siempre lo dije, nunca quise irme, pero me llegó una oportunidad muy grande a mis 29 años y es muy difícil que aparezca una oferta semejante a esa edad para jugar en Europa”, recordó Benedetto. Y cerró: “Festejé el campeonato de Boca, me quedé hasta tarde a pesar que al otro día entrenaba temprano, pero obvio que me quedé a verlo”.