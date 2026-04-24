Desarticulan organización criminal por tráfico de drogas y legitimación de capitales en Costa Rica

Dinero decomisados y documentación importante permitirá probar la legitimación de capitales./Ministerio Público de Costa Rica

Una operación conjunta entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) permitió la detención de cinco integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a la legitimación de capitales en la provincia de Limón, Costa Rica.

Los arrestos tuvieron lugar tras un año de investigación, centrada en la comunidad de Cahuita, donde los agentes realizaron ocho allanamientos simultáneos en propiedades vinculadas al grupo, incluyendo un hotel, un bar, una empresa de prefabricados de concreto y varias viviendas, según medios costarricenses como Diario Extra, AM Prensa y La Teja.

De acuerdo con la información oficial, la estructura criminal utilizaba negocios formales y bienes de alto valor para legitimar el dinero proveniente del narcotráfico. Entre las principales estrategias detectadas por las autoridades figura la adquisición de vehículos de lujo y la inversión en empresas y hospedajes, que servían como fachadas para canalizar y ocultar el origen ilícito de sus recursos. El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó ante medios de Costa Rica que estos esquemas responden a patrones típicos de legitimación de capitales, donde los sospechosos buscan introducir recursos ilegales en la economía formal mediante compras e inversiones.

La operación, según los medios costarricenses, resultó en la detención de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, quienes según las investigaciones mantenían el control de la venta local de drogas a través de varios puntos de distribución. Entre los detenidos se encuentra Carlos Vaz Mc Leod, empresario de 46 años, señalado como presunto líder de la organización y conocido por sus vínculos con alias “Pecho de Rata”. Vaz fue arrestado en Cahuita el martes 21 de abril y permanece bajo custodia de las autoridades mientras se define su situación jurídica.

El operativo permitió que se encontrara dinero y otras evidencias como pruebas para las instancias judiciales./ (Ministerio Público de Costa Rica)

Las pesquisas revelaron que esta banda operaba inicialmente como una facción del llamado “Cártel Caribe”, liderado por “Pecho de Rata”, y posteriormente se independizó tras la captura de ese cabecilla. El grupo utilizaba la fachada de empresas comerciales para facilitar el funcionamiento de la organización, permitiendo el control de los puntos de venta de droga en la zona y desviando la atención de las autoridades sobre el origen del dinero.

Entre la evidencia decomisada durante los allanamientos figuran armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, drogas y documentación relevante para la investigación. Los agentes continúan el rastreo y aseguramiento de bienes que podrían estar relacionados con las actividades ilícitas de la organización, según los medios de Costa Rica.

El caso sigue en investigación y las autoridades no descartan futuras detenciones, ya que se mantienen en curso diligencias para ubicar a otros sospechosos vinculados con la estructura criminal. Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos tienen como objetivo debilitar las finanzas de los grupos dedicados al narcotráfico y la legitimación de capitales, al afectar los mecanismos que utilizan para ocultar y reinvertir el dinero generado por estas actividades.

Armas y drogas también han sido encontradas durante los allanamientos en propiedades vinculadas a la organización criminal en Cahuita./(Ministerio Público de Costa Rica)

La investigación también permitió identificar que el líder detenido, Carlos Vaz, figuró en el pasado como fiscal de un partido político limonense, el Partido Auténtico Limonense, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Además, reportes oficiales señalan su presencia en incidentes violentos ocurridos en la región en años anteriores.

Tanto el operativo como la investigación han sido coordinados por el Ministerio Público de Costa Rica, el OIJ y autoridades internacionales, quienes han destacado la importancia de frenar el flujo de recursos ilícitos para combatir el narcotráfico y sus redes de lavado de dinero.