El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que el ejército israelí tiene definidos los objetivos clave en territorio iraní y está listo para ejecutar una ofensiva “letal” y “completar la eliminación de la dinastía Khamenei” (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró este jueves que las fuerzas armadas israelíes están listas para reiniciar operaciones militares de gran escala contra Irán y que solo aguardan la “luz verde” de Estados Unidos para ejecutar una ofensiva que, según sus palabras, buscará “completar la eliminación de la dinastía Khamenei” y asestar golpes devastadores a las infraestructuras estratégicas del régimen teocrático.

En un mensaje transmitido tras una reunión de evaluación de seguridad junto a los altos mandos del ejército, Katz fue explícito sobre la disposición de Israel para actuar tanto en defensa como en ataque.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel están preparadas para la defensa y para el ataque, y los objetivos ya están marcados”, afirmó.

El ministro insistió en que la coordinación con Washington es clave para avanzar hacia una nueva fase del conflicto, y subrayó que el plan israelí contempla “golpes devastadores” contra instalaciones energéticas y económicas de Irán.

Israel advirtió que espera la “luz verde” de Estados Unidos para reanudar sus ataques contra la cúpula del régimen iraní (REUTERS/Louisa Gouliamaki/Archivo)

“Estamos esperando la luz verde de Estados Unidos, primero para completar la eliminación de la dinastía Khamanei, el iniciador del plan de exterminio contra Israel, y de los sucesores del liderazgo del régimen iraní”, sostuvo Katz.

Añadió que el objetivo es “devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad mediante la destrucción de las principales instalaciones de energía, electricidad e infraestructura económica nacional”.

Katz advirtió que la próxima ofensiva “será diferente y letal” y que buscará “derribar los cimientos” del régimen iraní, infligiendo daños en “los lugares más dolorosos”.

El ministro de Defensa también criticó la situación interna de Irán, describiendo al régimen como un aparato represivo con serias dificultades de coordinación y comunicación en su estructura de mando.

Sostuvo que la debilidad organizativa de Teherán es un factor que Israel considera en su planificación militar, y acusó al liderazgo iraní de estar “aislado y debilitado por golpes previos que han sacudido sus cimientos”.

Las declaraciones de Katz se producen en un contexto de máxima tensión regional. Apenas un día antes, el primer ministro Benjamin Netanyahu había afirmado que Israel está “preparado para cualquier escenario”, tanto desde el punto de vista defensivo como ofensivo.

Benjamin Netanyahu afirmó que Israel está “preparado para cualquier escenario”, tanto desde el punto de vista defensivo como ofensivo (REUTERS/Archivo)

Netanyahu subrayó la capacidad de respuesta israelí ante cualquier escalada, dejando claro que el país no descarta ninguna opción militar.

El panorama internacional también condiciona el ritmo de los acontecimientos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió esta semana extender de manera indefinida el alto el fuego con Irán, pese a haber declarado horas antes que no tenía intención de renovar la tregua y que consideraba retomar los ataques aéreos.

Trump justificó el cambio de postura señalando que la administración en Teherán está “gravemente dividida” y que la prórroga responde a una solicitud de Pakistán, mediador en el proceso de negociación.

A pesar de la tregua, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio global de petróleo, mientras que Estados Unidos sostiene un bloqueo naval sobre puertos y embarcaciones iraníes.

La situación en la región permanece en estado de alerta máxima, con Israel preparado para actuar de inmediato si recibe la autorización de Estados Unidos, y con Irán resistiendo bajo presión económica, militar y diplomática.

El mandatario estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago, Florida (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

El futuro inmediato depende de la evolución de las negociaciones internacionales y de la decisión final que adopte la Casa Blanca ante las demandas de su principal aliado en la región.

(Con información de EFE y AFP)