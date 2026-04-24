Mundo

Israel advirtió que espera la “luz verde” de Estados Unidos para reanudar sus ataques contra la cúpula del régimen iraní

El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que el ejército israelí tiene definidos los objetivos clave en territorio iraní y está listo para ejecutar una ofensiva “letal” y “completar la eliminación de la dinastía Khamenei”

Guardar
El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que el ejército israelí tiene definidos los objetivos clave en territorio iraní y está listo para ejecutar una ofensiva “letal” y “completar la eliminación de la dinastía Khamenei” (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)
El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que el ejército israelí tiene definidos los objetivos clave en territorio iraní y está listo para ejecutar una ofensiva “letal” y “completar la eliminación de la dinastía Khamenei” (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró este jueves que las fuerzas armadas israelíes están listas para reiniciar operaciones militares de gran escala contra Irán y que solo aguardan la “luz verde” de Estados Unidos para ejecutar una ofensiva que, según sus palabras, buscará “completar la eliminación de la dinastía Khamenei” y asestar golpes devastadores a las infraestructuras estratégicas del régimen teocrático.

En un mensaje transmitido tras una reunión de evaluación de seguridad junto a los altos mandos del ejército, Katz fue explícito sobre la disposición de Israel para actuar tanto en defensa como en ataque.

Las Fuerzas de Defensa de Israel están preparadas para la defensa y para el ataque, y los objetivos ya están marcados”, afirmó.

El ministro insistió en que la coordinación con Washington es clave para avanzar hacia una nueva fase del conflicto, y subrayó que el plan israelí contempla “golpes devastadores” contra instalaciones energéticas y económicas de Irán.

Israel advirtió que espera la “luz verde” de Estados Unidos para reanudar sus ataques contra la cúpula del régimen iraní (REUTERS/Louisa Gouliamaki/Archivo)
Israel advirtió que espera la “luz verde” de Estados Unidos para reanudar sus ataques contra la cúpula del régimen iraní (REUTERS/Louisa Gouliamaki/Archivo)

“Estamos esperando la luz verde de Estados Unidos, primero para completar la eliminación de la dinastía Khamanei, el iniciador del plan de exterminio contra Israel, y de los sucesores del liderazgo del régimen iraní”, sostuvo Katz.

Añadió que el objetivo es “devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad mediante la destrucción de las principales instalaciones de energía, electricidad e infraestructura económica nacional”.

Katz advirtió que la próxima ofensiva “será diferente y letal” y que buscará “derribar los cimientos” del régimen iraní, infligiendo daños en “los lugares más dolorosos”.

El ministro de Defensa también criticó la situación interna de Irán, describiendo al régimen como un aparato represivo con serias dificultades de coordinación y comunicación en su estructura de mando.

Sostuvo que la debilidad organizativa de Teherán es un factor que Israel considera en su planificación militar, y acusó al liderazgo iraní de estar “aislado y debilitado por golpes previos que han sacudido sus cimientos”.

Las declaraciones de Katz se producen en un contexto de máxima tensión regional. Apenas un día antes, el primer ministro Benjamin Netanyahu había afirmado que Israel está “preparado para cualquier escenario”, tanto desde el punto de vista defensivo como ofensivo.

Benjamin Netanyahu afirmó que Israel está “preparado para cualquier escenario”, tanto desde el punto de vista defensivo como ofensivo (REUTERS/Archivo)
Benjamin Netanyahu afirmó que Israel está “preparado para cualquier escenario”, tanto desde el punto de vista defensivo como ofensivo (REUTERS/Archivo)

Netanyahu subrayó la capacidad de respuesta israelí ante cualquier escalada, dejando claro que el país no descarta ninguna opción militar.

El panorama internacional también condiciona el ritmo de los acontecimientos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió esta semana extender de manera indefinida el alto el fuego con Irán, pese a haber declarado horas antes que no tenía intención de renovar la tregua y que consideraba retomar los ataques aéreos.

Trump justificó el cambio de postura señalando que la administración en Teherán está “gravemente dividida” y que la prórroga responde a una solicitud de Pakistán, mediador en el proceso de negociación.

A pesar de la tregua, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio global de petróleo, mientras que Estados Unidos sostiene un bloqueo naval sobre puertos y embarcaciones iraníes.

La situación en la región permanece en estado de alerta máxima, con Israel preparado para actuar de inmediato si recibe la autorización de Estados Unidos, y con Irán resistiendo bajo presión económica, militar y diplomática.

El mandatario estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago, Florida (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)
El mandatario estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago, Florida (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

El futuro inmediato depende de la evolución de las negociaciones internacionales y de la decisión final que adopte la Casa Blanca ante las demandas de su principal aliado en la región.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

IsraelIránGuerra en Medio OrienteEstados UnidosBenjamin NetanyahuIsrael KatzÚltimas Noticias AméricaEstrecho de OrmuzKhameneiRégimen de Irán

Últimas Noticias

El portaaviones USS George H.W. Bush se sumó a la flota estadounidense desplegada en Medio Oriente en plena tensión con Irán

La llegada del buque refuerza el cerco naval sobre el régimen de Teherán y eleva la capacidad de reacción militar de Estados Unidos en el Golfo y el mar Rojo

El portaaviones USS George H.W. Bush se sumó a la flota estadounidense desplegada en Medio Oriente en plena tensión con Irán

La Unión Europea desembolsará en junio primeros fondos del préstamo a Ucrania

Un paquete financiero inicial de 3.200 millones de euros será transferido tras la reciente aprobación del instrumento crediticio, una vez que se resolvió el bloqueo presentado por Hungría y se completaron los trámites técnicos necesarios

La Unión Europea desembolsará en junio primeros fondos del préstamo a Ucrania

El ritual secreto de la reina Isabel II: así era el pastel de chocolate que solo ella podía terminar

De Buckingham a Windsor y durante 96 años, la monarca británica seguía una rutina inquebrantable durante su cumpleaños, con una tradición tan misteriosa como deliciosa

El ritual secreto de la reina Isabel II: así era el pastel de chocolate que solo ella podía terminar

El detalle oculto en la bandera de Chipre que marcó un hito mundial

Inspirada en la neutralidad, la bandera fue diseñada para evitar símbolos religiosos o nacionales, apostando por la convivencia pacífica

El detalle oculto en la bandera de Chipre que marcó un hito mundial

El papa León XIV ratificó su rechazo a las guerras y pidió la protección de los civiles

La máxima autoridad católica subrayó la importancia de priorizar la salvaguarda de menores y afectados durante crisis en Medio Oriente, al concluir su visita por el continente africano y dialogar con periodistas sobre temas internacionales

El papa León XIV ratificó su rechazo a las guerras y pidió la protección de los civiles
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
ICE detiene por segunda vez a Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte

ICE detiene por segunda vez a Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte

Sofía Rivera Torres habla por primera vez sobre cómo ha sido ser madrastra tras casarse con Eduardo Videgaray

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 23 de abril de 2026

Burger Master arrasa en Colombia y rompe récord en tres días con más de un millón de hamburguesas vendidas

Alerta por el frente frío 46: lluvias con granizo y descargas eléctricas

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: Detienen a hombre como principal sospechoso por la muerte de su hija hallada en un bolsón

República Dominicana: Detienen a hombre como principal sospechoso por la muerte de su hija hallada en un bolsón

El portaaviones USS George H.W. Bush se sumó a la flota estadounidense desplegada en Medio Oriente en plena tensión con Irán

El vicepresidente Ulloa invitó a parlamentarios italianos a participar como observadores en las elecciones de 2027 en El Salvador

La Unión Europea desembolsará en junio primeros fondos del préstamo a Ucrania

Liderazgo, equidad y tecnología: este es el evento clave para el desarrollo urbano 2026

ENTRETENIMIENTO

Members Only: el capítulo de The Sopranos que cambió para siempre el drama televisivo

Members Only: el capítulo de The Sopranos que cambió para siempre el drama televisivo

Nuevos detalles del caso de D4vd: la fiscalía encuentra material de abuso sexual infantil en su teléfono

El Salón de la Fama del Rock & Roll recibirá a Billy Idol tras 50 años de rebeldía y éxitos

Jon Hamm y un casting imposible: “Era demasiado grande para Superman”

Gladiador, una producción marcada por la tragedia: así fue el legado de Oliver Reed en la película ganadora del Oscar