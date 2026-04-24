Panamá busca su adhesión a convención internacional sobre metrología

Desde la navegación por GPS hasta las dosis médicas, la metrología garantiza consistencia y fiabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá busca incorporarse a la Convención Internacional del Metro, que le permitirá insertarse en la agenda internacional del fortalecimiento de la infraestructura de calidad, apoyando la opción de tecnologías emergentes, la consolidación de capacidades metrológicas nacionales y la transición hacia un sistema productivo más competitivo y moderno.

La propuesta llegó a la Asamblea Nacional de manos del ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos Hoyos Boyd, quien explicó que esta convención fue firmada en París el 20 de mayo de 1875 y modificada el 6 de octubre de 1921.

La misma tiene como propósito el establecimiento y mantenimiento en el país de una oficina internacional de pesas y medidas científica y permanente conocida como Buró Internacional de Pesas y Medidas (BIPM).

El BIPM es una organización internacional a través de la cual los Estados miembros trabajan juntos en asuntos relacionados con la metrología.

Este ente, informó Hoyos Boyd, funcionaría bajo la dirección y supervisión de un Comité Internacional de Pesas y Medidas, y bajo la autoridad de la conferencia general conformada por todos los estados miembros.

El ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos Hoyos Boyd, al centro, llevó la propuesta ante la Asamblea Nacional.

El ministro encargado de Relaciones Exteriores también presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un segundo proyecto para que se apruebe el convenio que establece la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), adoptado en París el 12 de octubre de 1955 y modificados en 1968.

Dijo que dicha organización coordinará acciones con el Buró Internacional de Pesas y Medidas, los institutos nacionales de metrología y los organismos nacionales de metrología legal.

La OIML es una entidad intergubernamental que desarrolla normas modelo, estándares y documentos relacionados que sientan las bases para las autoridades de metrología legal y la industria, proporcionando sistemas de reconocimiento mutuo para regular el comercio y el mercado global.

La Organización Internacional de Metrología Legal está instituida por un tratado y constituida por Estados miembros y miembros correspondientes para unificar los procedimientos de metrología legal a nivel internacional.

En su página web se indica que la misión de la OIML es permitir que las economías implanten infraestructuras de metrología jurídica efectivas que sean mutuamente compatibles y reconocidas internacionalmente, para todas las áreas en las que los gobiernos asumen responsabilidad, como aquellas que facilitan el comercio, establecen confianza mutua y armonizan el nivel de protección del consumidor a nivel mundial.

El 20 de mayo es el Día Mundial de la Metrología, conmemorando la ciencia de la medición en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También representa los intereses de la comunidad de metrología jurídica dentro de organizaciones y foros internacionales relacionados con la metrología, la estandarización, los ensayos, la certificación y la acreditación, promueve y facilita el intercambio de conocimientos y competencias dentro de la comunidad de metrología jurídica a nivel mundial.

Igual coopera con otros organismos de metrología para concienciar sobre la contribución que una sólida infraestructura de metrología legal puede aportar a una economía moderna.

Se agrega que es una organización intergubernamental de tratados que desarrolla reglamentos modelo, normas y documentos relacionados para su uso por parte de autoridades legales de metrología e industria, y además proporciona sistemas de reconocimiento mutuo que reducen las barreras y costes comerciales en un mercado global.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destaca el 20 de mayo como el Día Mundial de la Metrología, ponderando el papel vital de la ciencia de la medición en la vida diaria.

“Desde la navegación por GPS hasta las dosis médicas y la seguridad en la construcción, la metrología garantiza la consistencia y fiabilidad en todo el mundo. El sistema métrico permite la colaboración global: un arquitecto en Sudán puede diseñar para México usando los mismos estándares”, destaca el organismo internacional.