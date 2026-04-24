República Dominicana

República Dominicana: Detienen a hombre como principal sospechoso por la muerte de su hija hallada en un bolsón

Imágenes captadas por cámaras de seguridad permitieron a las autoridades confirmar la presencia del progenitor y catalogarlo como principal sospechoso en el domicilio

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Autoridades policiales mantienen la investigación abierta tras la muerte de una menor en República Dominicana. (Cortesía: Noticias SIN)
Autoridades policiales mantienen la investigación abierta tras la muerte de una menor en República Dominicana. (Cortesía: Noticias SIN)

La Policía Nacional de República Dominicana arrestó a Rosi Alfredo M., como principal sospechoso de la muerte de su hija padre de Ruth Angélica M., una menor de apenas un año encontrada en un bolsón el pasado martes.

Según informaron autoridades, el hombre fue visto accediendo al domicilio poco antes del suceso tras analizar imágenes captadas por cámaras de seguridad cercanas a la vivienda familiar.

La investigación se centró en el análisis de al menos dos cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la casa donde vivía la menor. El propietario de una de estas cámaras confirmó que las imágenes muestran el momento en que Rosi entra en la residencia.

Esta evidencia resultó clave para la detención del hombre, también conocido bajo el apodo de “el Locón Break”.

La comunidad permanece consternada ante el fallecimiento de Ruth. (Cortesía: Noticias SIN)
La comunidad permanece consternada ante el fallecimiento de Ruth. (Cortesía: Noticias SIN)

La comunidad del sector Girasoles I del Distrito Nacional Santo Domingo se mantiene a la expectativa mientras la policía continúa profundizando las pesquisas. “Estamos esperando que se haga justicia con ese caso”, expresó un vecino a Noticias SIN, reflejando el sentimiento de indignación que predomina entre los habitantes.

Otro residente agregó al citado medio: “Esperamos que se aclare quién fue para que el que fue pague, porque era una niña empezando a vivir y esto nos tiene consternados a todos por aquí”.

La investigación continúan bajo la expectativa de la comunidad

Las autoridades han confirmado que Rosi será presentado ante la justicia, en el marco de un proceso que apunta a esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

El Ministerio Público (MP) sustenta la acusación con los indicios recopilados hasta el momento, aunque la decisión final quedará en manos del tribunal correspondiente.

“Evidentemente que si un juez autoriza y emite una orden es porque hay indicios en ese sentido”, explicó Diego Pesqueira, vocero de la policía.

Y agregó: “No obstante, nosotros no somos jueces. Ya corresponderá a la justicia, al Ministerio Público, sustentar una acusación en los tribunales”. Las pesquisas incluyeron el interrogatorio de más de diez personas, aunque solo el padre de la menor ha sido detenido y enfrentará el proceso judicial.

El vocero policial, Diego Pesqueira, informó sobre la detención del padre de la menor y resaltó el carácter sensible de la investigación. (Cortesía: Noticias SIN)

El acta de defunción emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) indica que la causa de muerte de la menor fue hipoxia cerebral provocada por un edema (emergencia médica grave donde la hinchazón del cerebro -edema- aumenta la presión intracraneal, reduciendo el flujo sanguíneo y el oxígeno). Los forenses han calificado de forma preliminar el caso como un homicidio, lo que ha reforzado la línea de investigación seguida por las autoridades.

El informe definitivo, que precisará con exactitud las circunstancias de la muerte, será entregado en un plazo de cuarenta y cinco días al concluir la autopsias, de acuerdo con Noticias SIN.

La muerte de la menor mantiene en vilo a la comunidad Girasoles I, que exige celeridad y transparencia en el proceso judicial. Mientras tanto, las autoridades insisten en que la investigación sigue abierta y que no descartan la posible implicación de otras personas en el caso, en función de los resultados que arroje el informe forense y las nuevas diligencias que puedan surgir.

La comunidad permanece atenta a los avances judiciales, en espera de que se esclarezcan los detalles que rodean la muerte de la menor y se determinen las responsabilidades correspondientes.

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