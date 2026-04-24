El pasatiempo de Daniela Christiansson mientras Maxi López trabaja en Argentina: “¿Tendré un talento oculto?”

Daniela Christiansson descubrió la pintura sobre cerámica como nuevo pasatiempo durante la estadía de Maxi López en Argentina

Mientras Maxi López continúa con sus compromisos laborales en Argentina, Daniela Christiansson encontró una nueva forma de ocupar su tiempo y conectar con un espacio creativo lejos de la rutina. La modelo y empresaria compartió en sus redes sociales una experiencia distinta, en la que se animó a probar una actividad que, según confesó, nunca había realizado antes: la pintura sobre cerámica.

Todo ocurrió en el marco de un evento en Ginebra, un espacio dedicado a este tipo de experiencias artísticas. Desde allí, Christiansson mostró distintos momentos de la jornada, en los que se la vio rodeada de pinceles, pinturas de colores, piezas de cerámica y una propuesta que combinaba creatividad con relajación.

La modelo compartió en redes sociales su primera experiencia creativa en Noon Café Céramique de Ginebra, destacando el entorno artístico y relajado

En uno de los primeros posteos, la pareja del exfutbolista dejó ver el ambiente del lugar: una mesa repleta de materiales, cepillos de dientes de colores y bebidas que acompañaban la actividad. La escena, estética y cuidadosamente armada, reflejaba un clima distendido, ideal para desconectar.

El evento, organizado por Curaprox, combinó cerámica, pinceles y un ambiente distendido que invitó a la creatividad y la desconexión

Sin embargo, más allá de la puesta en escena, Daniela fue sincera sobre sus sensaciones iniciales. “Bastante nerviosa porque nunca hice pintura sobre cerámica antes”, escribió sobre una de las imágenes, dejando en claro que, pese a su perfil relajado, enfrentaba el desafío con cierta incertidumbre. “A ver qué sale. ¿Tendré un talento oculto?”, agregó, en tono lúdico.

Esa mezcla de curiosidad y expectativa marcó el tono de toda la experiencia. En otra de las imágenes, se la puede ver concentrada mientras comienza a pintar una taza, eligiendo colores y probando distintas combinaciones. El proceso, lejos de ser perfecto, fue parte del encanto de la actividad, que justamente invita a explorar sin presiones.

Christiansson confesó sentirse nerviosa ante el reto de incursionar en la pintura sobre cerámica, buscando descubrir un posible talento oculto

A medida que avanzaba la jornada, la modelo fue mostrando su evolución. En un momento, compartió que era la segunda vez que probaba la técnica, lo que sugiere que ya había tenido un primer acercamiento, aunque todavía se sentía en etapa de descubrimiento. “Siempre es divertido. Es muy relajante y tranquilizador”, expresó, destacando uno de los aspectos que más la sorprendió de la actividad.

El entorno también jugó un papel clave. En las imágenes se observa un espacio luminoso, con estanterías llenas de piezas de cerámica listas para ser intervenidas, lo que refuerza la idea de un ambiente pensado para estimular la creatividad. Además, la presencia de otros invitados sumó un componente social que hizo de la experiencia algo compartido.

La actividad permitió a la empresaria conectar con un espacio de relajación y bienestar, lejos de la rutina y la exposición pública

Hacia el final, Daniela mostró el resultado de su trabajo: una taza decorada con detalles simples pero personales, que reflejan ese primer acercamiento al mundo de la cerámica. “Fue mi primera vez. Me encantó. Es súper relajante y muy lindo de hacer”, escribió, ya con una mirada más segura y entusiasta sobre la actividad.

Este tipo de posteos no solo muestran una faceta más íntima de Christiansson, sino que también evidencian cómo elige transitar sus tiempos personales. Lejos de la exposición constante o de los grandes eventos, la modelo apuesta por momentos más tranquilos, en los que puede experimentar, aprender y disfrutar sin la presión del resultado.

El resultado de su jornada artística fue una taza personalizada, símbolo de su primer acercamiento a la técnica de la cerámica

En ese sentido, la distancia geográfica con Maxi López, que por estos días se encuentra en Argentina grabando una serie vertical junto a Wanda Nara, parece haberle dado el espacio ideal para explorar nuevas actividades. Sin la agenda compartida, Daniela se permitió sumergirse en un plan diferente, que combina arte, bienestar y desconexión.

Además, la elección de este tipo de pasatiempos se alinea con una tendencia cada vez más presente: la búsqueda de actividades manuales como forma de reducir el estrés y reconectar con lo simple. La pintura sobre cerámica, en particular, se volvió popular por su capacidad de generar un estado de concentración que ayuda a despejar la mente.