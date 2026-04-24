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Anna del Boca habló tras la reaparición de Ricardo Biasotti: “Es un vómito de mentiras”

La hija de Andrea del Boca se refirió en SQP a las declaraciones de su padre, quien fue sobreseído en 2023 por la denuncia que le inició por abuso sexual. Su fuerte testimonio

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La actriz se refirió en una nota con el ciclo de Yanina Latorre (Video: SQP/ América TV)

Anna del Boca, hija de Andrea del Boca, fue consultada sobre la reaparición mediática de su padre, Ricardo Biasotti, tras el sobreseimiento de la causa por abuso sexual agravado y corrupción de menores en la denuncia que ella le inició en 2019. En diálogo con SQP (América) se refirió a los dichos del hombre a quien no lo reconoce como su padre y la exposición que tiene en el marco de la presentación del proyecto de ley para endurecer las penas por falsas denuncias.

Es de una perversión todo este debate y yo no estoy subida a esta narrativa. Me parece que ya pasaron muchos años. Yo no expuse esta situación. Estoy feliz en mi presente. Estoy trabajando, estoy muy bien con mis amigos, que son mi familia también, con mi familia, con mi pareja”, aseguró la joven en diálogo con el ciclo de Yanina Latorre. “No lo escuché. Igual, si lo escucho, seguramente van a ser un vómito de mentiras”, arrojó.

La integrante de los streaming de Gran Hermano en Telefe explicó que no vio declaraciones recientes de Biasotti en los medios y que, por su salud mental, prefiere mantenerse al margen. “No estoy abriendo un debate, no estoy haciendo un Boca-River, no estoy haciendo pancartas de me creen a mí o le creen a él”, subrayó.

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“Sé que no soy ni la primera ni la última a la que no le creen”, afirmó Ricardo Biasotti

Aseguró que mantiene su tranquilidad y evita involucrarse en la narrativa que considera “cruel, repulsiva e inhumana”. Destacó que, aunque le genera sentimientos la exposición del caso, su prioridad es resguardar su privacidad y bienestar. Anna remarcó que no fue ella quien expuso la situación inicial y que, actualmente, se encuentra enfocada en su vida personal y profesional. Manifestó estar “feliz en su presente” y resaltó el valor de sus amigos y familia como su principal sostén.

Reconoció que comprende el trabajo de los medios, pero marcó un límite en la discusión sobre cuestiones de índole personal, reafirmando su postura: “Yo trato estos temas, como te digo, de manera íntima, porque necesito cuidar mi privacidad. Es chocante, es fuerte”. Subrayó que no busca ir “contra la corriente”, pero está convencida de sus acciones y de la necesidad de preservar su integridad.

La hija de Andrea del Boca lanzó filosas frases contra su padre (Video: SQP/ América TV)

“Sé que no soy ni la primera ni la última a la que no le creen”, expresó, y reafirmó su tranquilidad respecto a su accionar. Manifestó que no comparte la visión de que los lazos de sangre sean determinantes para definir sus relaciones. Subrayó que su manera de vincularse no está regida por la biología, sino por el afecto y la contención.

También explicó que, aunque reconoce la esperanza como un sentimiento humano, no considera posible retomar el vínculo con su padre, luego de que él manifestó que tenía esperanzas de una reconciliación: “Yo no me junto con gente que me daña tanto. Yo tengo muy en claro mis vínculos y nunca fui regida por la sangre. Ni mamá, papá, abuela, abuelo. Yo manejo mis vínculos de otra manera”.

“¿Te molesta que terceros hablen como Amalia Granata que es una de las voceras de Biasotti?“, indagó el cronista del ciclo de América TV. ”Yo lo vengo diciendo, hay piojos resucitados que se suben a un barco que yo ni los conozco. O sea, no los menciono", se despachó, y señaló que la reaparición de Biasotti es un “tiro por elevación para tu mamá”. “Yo creo que hay mucha bronca. La verdad que la Del Boca genera mucha bronca. Pero bueno, ella seguirá brillando igual”, lanzó.

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"Yo no me junto con gente que me daña tanto. Yo tengo muy en claro mis vínculos", aseguró Anna del Boca contra Ricardo Biasotti (La jugada, Telefe Streams)

Anna destacó el vínculo que mantiene con su madre: “Lo que tenemos nosotras también es que hacemos un muy buen equipo, una muy buena dupla, más allá de ser madre e hija. Yo siempre lo he dicho: la veo como mujer, directamente la veo como par. Nosotras jodemos que, en otra vida, la parí yo, porque tenemos ese vínculo de confianza. Para nosotras no es sorpresa que haya pasado todo esto o que esté hablando este sujeto”.

“Es muy difícil, son muchos años. De alguna manera, era un tiro que ya sabíamos que iban a disparar. Pero me quedo tranquila porque, en mi casa, en la residencia del Boca, nunca se habló de esta persona. Todo ese discurso de que a mí me lavaron el cerebro… No vaya a ser que soy inteligente, ¿no?“, ironizó.

“Nunca se habló de él en casa, salvo para sus cumpleaños, que mi madre siempre me ofrecía un teléfono para llamarlo y yo siempre dije que no. Cosa que no era así de la otra parte, al contrario. Imaginate: mi primera puteada fue la palabra ‘puta’ y me la enseñó él para ella. Imaginate la cara de mi madre. Le dije: ‘¿Y vos sos puta?’. Se quedó helada. Yo me quedo tranquila porque siempre hubo un diálogo sano: mi madre, mi abuelo, mis abuelas y todos me contienen en todo", concluyó.

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