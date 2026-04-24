Arrestan en Nueva York a salvadoreño buscado por asesinato y narcotráfico

Alejandro Perla Cruz permanecerá bajo custodia a la espera de su deportación a El Salvador, donde enfrentará cargos legales por homicidio y narcotráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a un salvadoreño, supuesto miembro de la pandilla MS-13, buscado en El Salvador por casos que corresponden a homicidio y narcotráfico, de acuerdo con el anuncio de este miércoles, realizado por autoridades estadounidense

El fugitivo, identificado como Alejandro Perla C., intentó ocultarse en la ciudad de Nueva York mientras enfrentaba una orden de captura internacional por delitos graves en su país de origen.

La operación conjunta se realizó el pasado 13 de abril en la localidad de Middletown, Nueva York, donde agentes ubicaron y detuvieron a Perla, quien tiene 37 años, sin reportar incidentes en la zona.

De acuerdo con el informe oficial del ICE, el arresto sucedió tras confirmar que el individuo ingresó de manera irregular a Estados Unidos, sin inspección migratoria y con antecedentes penales graves en su país de origen.

La colaboración institucional entre ICE y FBI fue determinante para localizar, identificar y detener al supuesto miembro de la MS-13 en Nueva York. (Cortesía: ICE)

“Perla ingresó ilegalmente a Estados Unidos en una fecha y lugar desconocidos sin ser inspeccionado por un funcionario de inmigración”, destaca la nota de las autoridades estadounidenses, apunta la nota.

De igual forma, el comunicado del ICE subraya que la prioridad de la agencia es proteger a la población de Nueva York de inmigrantes ilegales con historial delictivo.

Ante este caso, Kenneth Genalo, director de la oficina de campo de Operaciones de Control y Expulsión de Nueva York, señaló que: “ICE de la ciudad de Nueva York no permitirá que los delincuentes violentos eludan la justicia dentro de EE.UU., y nunca cejaremos en nuestra misión y mandato de expulsarlos de nuestro país”.

Operativo conjunto permitió la localización y arresto del salvadoreño

Según la información proporcionada por el Grupo de Trabajo Calles Seguras del Valle de Hudson el pasado 7 de abril, ICE confirmó la identidad del fugitivo como un inmigrante indocumentado con antecedentes por homicidio y narcotráfico. Esta verificación permitió planificar una operación dirigida para retirarlo de las calles neoyorquinas.

Los agentes, tras identificar el vehículo en el que se desplazaba Perla, procedieron a la detención alrededor de las seis de la mañana, según autoridades.

El informe del FBI, amplía que Perla es considerado un miembro activo de la MS-13.

El fugitivo salvadoreño, buscado por homicidio y narcotráfico en El Salvador, fue arrestado tras una operación coordinada entre el ICE y el FBI. (Cortesía: ICE)

Por su parte, ante la mencionada captura, el subdirector a cargo del FBI, James C. Barnacle Jr., declaró: “Alejandro Perla C., miembro de la MS-13, huyó de su país y entró ilegalmente a Estados Unidos para evitar ser arrestado por homicidio y narcotráfico”.

“El Grupo de Trabajo Calles Seguras del Valle de Hudson del FBI colaboró ​​con nuestros socios federales de inmigración para arrestar a este extranjero violento y proteger a nuestras comunidades de delincuentes peligrosos que viven aquí ilegalmente”, añadió el funcionario.

Perla permanece bajo custodia del ICE a la espera de los trámites de deportación a El Salvador, donde enfrentará cargos legales por los delitos imputados.

El caso se produce en un contexto en el que las autoridades estadounidenses refuerzan la cooperación transnacional para combatir el crimen organizado y la migración irregular vinculada a actividades ilícitas.