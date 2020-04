En este sentido, desestimó que haya un “cortocircuito” entre Riquelme y el plantel y reveló una desconocida anécdota en su anterior etapa como presidente de Boca y de Román como capitán del plantel. “Para que vean el rol de Riquelme voy a contar una anécdota que no le va a gustar a él que la cuente, pero la cuento igual. Estábamos a punto de viajar a Europa y me dice: ‘presidente, todos los que viajamos a Europa tienen tarjeta, pero los chicos no tienen nada, así que habría que adelantarle dinero para que tengan la posibilidad de comprarle cosas a la familia’. Entonces decidimos que le adelantábamos el 50% y luego el otro para los padres. Me parece brillante y este era el capitán que yo tenía y el que luchaba por la gente. Hoy él sigue luchando por los jugadores, si hay un aliado total por los jugadores es él, no tengas ninguna duda. No tenemos choque con Román, hablamos todos los días desde el cariño, el afecto y el querer un club cada vez más grande”.