Más tarde, brindó detalles de su acercamiento con Riquelme: “Teníamos todo arreglado con él. Hablamos de técnicos, jugadores, de todo. Román es grande para dejarse influir. Hay cosas que son inaceptables, yo no acepté y él eligió otro camino”. Y disparó: “No me tomaría un café con él. Amo a Boca y respeto a la hinchada pero jamás haría eso porque tengo principios y eso no se negocia”.