En ese contexto, Lavezzi decidió revelar una situación que tuvo con Javier Mascherano. “La verdad que no me preparaba (para el Mundial). Me acuerdo que una vez, después del entrenamiento, estábamos con Masche y me dijo: ‘Pocho, estás gordo, te tenés que poner bien. Esto es un Mundial, es diferente a todo’. Yo le respondí que no pensaba que iba a jugar tanto pero me convenció y le termine diciendo: ‘Bueno, listo. A partir de ahora voy a comer todo lo que vos me digas’”, deslizó.