Aquella Copa del Mundo terminó con Argentina marchándose en la tanda de penales frente al local, que finalmente caería en semifinales contra Italia en tiempo suplementario. “Sinceramente, si me apurás, si me preguntás a mí, en el banco de suplentes, yo hubiera hecho lo mismo. Porque yo no pensaba: ‘¿Y si nos empatan vamos a alargue y tenemos fresco’. No, nosotros teníamos que terminar el partido ahí. Aparte, no es que salió Crespo y entró un defensor. No metimos un cambio defensivo. Hicimos un cambio bastante lógico pensando sobre todo en la pelota parada. De hecho, después ellos nos empatan con dos cabezazos. Después, claro, la gente te dice que tenés a Leo en el banco...”, concluyó su observación el actual entrenador de la selección argentina que por entonces se desempeñaba en calidad de cedido en el West Ham de Inglaterra aunque su pase pertenecía al Deportivo La Coruña.