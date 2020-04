Horas más tarde, el jugador hizo su descargo en Doble Amarilla y reconoció que su decisión se amparó en un conflicto personal relacionado a la salud de su madre. “Estoy haciendo los ejercicios que me indicó el preparador físico por la aplicación Zoom, pero la realidad es que tuve que responder a la carta que me mandaron”, advirtió el atacante, quien redobló la apuesta cuando devolvió la intimación que le envió el club: “Estoy viendo qué responder el lunes. Si todo sale bien y no empeora, vuelvo. Pero si no cumplen lo de mi carta, me consideraré jugador libre”.