Fui a la despedida de Ángel Clemente Rojas en la Bombonera y jugué en contra. Apenas llegué me tildaban de traidor, decían que había entrado en la galería de los hijos de puta. Que con Ruggeri y Gareca (otros que pasaron de Boca a River) éramos los peores y no nos querían ni ver. Inventaron una canción: “Villa, Villa compadre, la concha de tu madre. Parecés una puta de la calle Florida, por un poco de plata, vos te hiciste Gallina...”. Perfumo dirigía y me dijo que me iba a sacar porque la gente me puteaba a mí en vez de corear a Rojitas. Por los altoparlantes anunciaron que con la 7 iba Houseman, con la 10 Bochini y con la 5 nadie. ¡Nadie! Eso hicieron para no nombrarme. El Loco Houseman me consoló y me dijo que si me trataban así es porque alguna huella había dejado. Recién ahí me di cuenta de que la gente me había querido y entendí que ellos consideraban lo mío como una traición.