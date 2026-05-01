La Unión Europea y la Celac estrecharon su cooperación para contrarrestar el narcotráfico global

La Unión Europea y la Celac reforzaron su alianza frente al desafío global del narcotráfico (Créditos: Mauricio Jaramillo Jassir)

La Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) reafirmaron el jueves su compromiso de intensificar la cooperación ante el aumento global del narcotráfico durante la XXVI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo UE-Celac, celebrada en Punta Cana, República Dominicana, principal foro político de articulación entre ambas regiones.

El encuentro sirvió para definir prioridades estratégicas y respuestas conjuntas frente a los desafíos del narcotráfico y el crimen organizado.

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El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, indicó que la problemática “exige una respuesta global”. Grande-Marlaska subrayó que estos delitos “han evolucionado en los últimos años (...) con redes altamente sofisticadas que utilizan nuevas tecnologías”, lo que requiere “una respuesta global, basada en el principio de responsabilidad compartida y común”.

Por su parte, la ministra dominicana de Interior y Policía, Faride Raful, destacó que el diálogo confirma la necesidad de una alianza real, estratégica y sostenida entre el sector público y privado para hacer frente al fenómeno de las drogas.

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La jefa de la Fiscalía Nacional Antidrogas de España, Rosa Ana Morán Martínez, sostuvo que se enfrenta “un fenómeno global” y remarcó la necesidad de discutirlo y establecer estrategias comunes para mejorar la cooperación. Morán Martínez adelantó que en noviembre se organizará una reunión con fiscales antidrogas de Europa, América Latina y el Caribe para abordar, entre otros temas, la investigación financiera vinculada al narcotráfico.

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, fue captado, este 30 de abril, al intervenir en la clausura de la XXVI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo UE-CELAC en materia de drogas, en Punta Cana (República Dominicana) (EFE/Orlando Barría)

Raful también subrayó la importancia de enfrentar los desafíos del crimen organizado mediante un enfoque integral que combine prevención, control y cooperación internacional. Raful destacó la necesidad de “corresponsabilidad” entre el sector público y privado para limitar las acciones de las economías ilícitas.

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Durante la reunión, se trataron temas clave como el fortalecimiento de los sistemas de información y alerta temprana, la prevención basada en evidencia y la lucha contra el crimen organizado, con el objetivo de consolidar políticas públicas más efectivas, humanas y sostenibles.

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Gabriel Rossi, abogó por la construcción de políticas públicas comunes para combatir el narcotráfico, más allá de las llamadas guerras contra las drogas. “Si lo vemos solo en términos bélicos, la situación termina siendo de dos bandos armados”, afirmó Rossi, quien cuestionó junto a Rosa Ana Morán Martínez la efectividad de los ataques estadounidenses a lanchas en el Caribe presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas.

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La XXVI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo UE-Celac reunió a autoridades de ambos bloques con el objetivo de impulsar respuestas coordinadas basadas en la evidencia, con enfoque de salud pública, derechos humanos y seguridad ciudadana. El encuentro permitió intercambiar experiencias y reflexionar sobre el fortalecimiento del mecanismo, “con miras a hacerlo más eficaz, dinámico y orientado a resultados”, indicó la ministra Raful.

El bloque europeo y la comunidad de estados latinoamericanos estrecharon su alianza frente al crimen organizado y el narcotráfico (Créditos: Faride Raful)

En este marco, el acuerdo comercial entre la UE y el bloque sudamericano Mercosur entró en vigor provisionalmente este viernes, pese a que aún está pendiente de un dictamen judicial sobre su legalidad. Sellado en enero tras más de 25 años de negociaciones, el acuerdo crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo y elimina los aranceles sobre más del 90% del comercio entre ambas regiones.

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El pacto generó controversia en Europa, especialmente por la oposición de Francia, que teme perjuicios para sus agricultores frente a la competencia de productos sudamericanos más baratos. A pesar de estas objeciones, la mayoría de los países de la UE respaldó el acuerdo, y Bruselas siguió adelante para diversificar el comercio ante la competencia de Estados Unidos y China.

“Se trabajó mucho para sacar adelante este acuerdo histórico; ahora es el momento de invertir el mismo esfuerzo para asegurarnos de que nuestros ciudadanos y empresas cosechen sus beneficios de inmediato”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Según la funcionaria, “desde el primer día, se reducen los aranceles y se abren nuevas oportunidades de mercado”.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante la rueda de prensa de apertura de la reunión del comité ejecutivo del grupo parlamentario CDU/CSU en Berlín, Alemania. 27 de abril de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

Para conmemorar la entrada en vigor, Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, mantendrán conversaciones en línea con los líderes de los países del Mercosur, entre ellos Argentina y Brasil. En conjunto, la UE y Mercosur representan el 30% del PIB mundial y más de 700 millones de consumidores.

El acuerdo facilitará las exportaciones europeas de automóviles, vino y queso, y permitirá la entrada en Europa de carne de vacuno, aves de corral, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos. La aplicación del acuerdo avanza pese a que el Parlamento Europeo remitió el texto al Tribunal de Justicia de la UE en enero, en vez de aprobarlo directamente.

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Francia intentó bloquear el acuerdo por el impacto en su sector agrícola, sin éxito, lo que generó una ruptura pública con Alemania. Mientras tanto, la UE continúa negociando otros acuerdos comerciales con mercados como India, Australia e Indonesia.

(Con información de EFE)

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