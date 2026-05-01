América Latina

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, realizó un análisis de los primeros 6 meses de su gestión: “Fueron muy duros”

A días de cumplir medio año al frente del Gobierno boliviano, el jefe de Estado remarcó la necesidad de establecer “alianzas” y “acuerdos” entre diferentes sectores porque sino será “extremadamente difícil” superar la crisis económica

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ofrece una rueda de prensa, en La Paz, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ofrece una rueda de prensa, en La Paz, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó el jueves que los primeros seis meses de su gestión “han sido muy duros”, tras constatar “la cloaca” que dejaron las administraciones anteriores en el Estado, gobernado por el Movimiento al Socialismo (MAS). El mandatario, que cumplirá medio año en el cargo el 8 de mayo, se refirió a un contexto marcado por protestas de sectores sindicalistas y campesinos.

“Estos seis meses han sido muy duros en función de ver la realidad de lo que dije en algún momento, la cloaca que nos dejaron”, sostuvo Paz.

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El jefe de Estado destacó la importancia del esfuerzo conjunto de la ciudadanía, representantes parlamentarios, fuerzas políticas, organizaciones sociales, organismos multilaterales y países aliados para que Bolivia salga adelante.

Paz remarcó la necesidad de establecer “alianzas” y “acuerdos” entre diferentes sectores y advirtió que sin ese esfuerzo será “extremadamente difícil” superar la crisis económica. El mandatario alertó sobre la existencia de grupos que buscan “frenar” las transformaciones para “retornar” al pasado.

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“Si retornamos a ese pasado, va a significar de tres a cuatro años de atraso en las transformaciones en nuestra economía. No estamos para aguantar tres o cuatro años en el retraso de las reformas que tarde o temprano se tienen que hacer (...) Nosotros las estamos encarando”, aseguró.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, saluda a sus seguidores desde el palacio de gobierno tras su ceremonia de investidura en La Paz, Bolivia, el sábado 8 de noviembre de 2025 (AP/Freddy Barragan)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, saluda a sus seguidores desde el palacio de gobierno tras su ceremonia de investidura en La Paz, Bolivia, el sábado 8 de noviembre de 2025 (AP/Freddy Barragan)

Por otra parte, reiteró que 2026 será un año para “ordenar la casa” y expresó su confianza en que el próximo año será de crecimiento, tras el “esfuerzo y sacrificio” realizados actualmente en el país.

Paz mencionó entre los momentos “difíciles” de sus primeros meses de gestión los problemas con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la calidad de los combustibles vendidos en el mercado interno, aunque aseguró que ya se está “triunfando sobre casos” como estos.

Sobre YPFB, sostuvo que los bolivianos pagaron “un alto precio” por el accionar de una empresa que “era supuestamente el orgullo del país”, pero que en realidad era “un antro de corrupción”, tras atribuir esta situación a las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El mandatario respondió el domingo pasado a los comentarios de Morales sobre la crisis de combustibles y la supuesta intención de privatizar la petrolera estatal. A través de una publicación en X, Paz afirmó que el ex presidente “no tiene autoridad moral” para referirse a la compañía petrolera, que, según el actual mandatario, fue “quebrada” junto a Arce.

El logotipo de la empresa estatal boliviana de energía YPFB se observa en una puerta marcada como fuera de servicio, durante una redada realizada por la policía anticorrupción y la fiscalía en las instalaciones de YPFB en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, como parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de combustible, el 24 de abril de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)
El logotipo de la empresa estatal boliviana de energía YPFB se observa en una puerta marcada como fuera de servicio, durante una redada realizada por la policía anticorrupción y la fiscalía en las instalaciones de YPFB en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, como parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de combustible, el 24 de abril de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

“Cuando entraste, YPFB era la empresa con más recursos, con reservas petrolíferas y gasíferas del país. Durante 20 años, tú y tu ministro Arce de Economía no hicieron más que usarla para intereses políticos, gastar el gas y no asegurar el futuro de la patria”, escribió Paz en un mensaje.

El presidente también responsabilizó a Morales por haber dejado al país “sin gas y sin futuro hidrocarburífico”, a pesar de la nacionalización de los recursos en 2006. “La soberanía energética que nos prometieron hoy es un fracaso porque la negociaste y la vendiste”, apuntó.

Paz defendió su gestión ante las críticas y subrayó que “no pueden pretender que resolvamos en meses lo que destruyeron con corrupción en 20 años”. Asimismo, descartó los rumores sobre una eventual privatización de YPFB: “Nadie va a privatizar YPFB, la haremos eficiente”.

Morales había señalado en un programa radial la existencia de una campaña de desprestigio contra YPFB con la supuesta intención de privatizar la compañía. “De manera intencionada, están haciendo campaña de la mala imagen. Dicen ‘YPFB ya no sirve, entonces hay que privatizar’”, sostuvo.

Evo Morales viste un casco de seguridad con el logo de YPFB
Evo Morales viste un casco de seguridad con el logo de YPFB

El mandatario actual abordó el análisis de gestión durante la presentación de una plataforma para denunciar la burocracia estatal, acto al que asistieron el ministro argentino de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el vicepresidente ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Jordan Schwartz.

El Gobierno enfrenta en los últimos días una serie de conflictos por reclamos salariales y territoriales de sectores obreros y campesinos, además de la amenaza de huelga de transportistas ante el problema de los combustibles y otras demandas sectoriales.

(Con información de EFE)

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